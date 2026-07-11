‘सबसे बदतमीज और झगड़ालू कंटेस्टेंट lock upp में आप हैं’, फराह खान और रितेश देशमुख ने आकांक्षा की लगाई क्लास

इस एपिसोड के दौरान फराह खान ने सबसे पहले श्रेया कालरा से बात की और कहा कि उन्हें घर में सबसे बदतमीज, सबसे झगड़ालू और सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट आपको नहीं माना जा सकता। इसके बाद उन्होंने सीधे आकांक्षा चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि घर में लगातार विवाद पैदा करने वाली कंटेस्टेंट वही हैं। फराह ने ये भी साफ किया कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो खुद को किसी दूसरे के करियर को बर्बाद करने का फैसला करने वाला समझे।