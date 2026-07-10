Lock Upp 2 होस्ट करने के लिए फराह खान ले रही हैं लाखों की फीस? हर एपिसोड की कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

बता दें, फराह खान का नाम इंडियन टेलीविजन के सबसे फेमस चेहरों में से एक है। उन्होंने सालों से कई बड़े रियलिटी शोज में होस्ट और जज की भूमिका निभाई है। 'बिग बॉस', 'झलक दिखला जा', 'इंडियाज गॉट टैलेंट', 'इंडियन आइडल' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शोज में उनकी मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आई है। यही अनुभव उन्हें 'लॉक अप 2' के लिए भी खास बनाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि फराह खान की कमाई 'बिग बॉस मराठी' की होस्टिंग फीस के आसपास हो सकती है, जहां उन्हें कथित तौर पर 30 से 40 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिलने की बात कही गई थी। हालांकि, इस दावे की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।