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Lock Upp 2: गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला, कहा- ‘हर दिन मेरे लिए और मुश्किल हो रहा है’

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: गौरव खन्ना 'लॉक अप' सीजन 2 में एक विजिटर के तौर पर आए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से बात की। गौरव के जाने के बाद आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि बच्चा न चाहने के फैसले पर उन्हें ट्रोल और शर्मिंदा किया गया। जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 09, 2026

Akanksha Chamola Break Down

गौरव खन्ना से मिल कर टूट गईं आकांक्षा चमोला। (फोटो सोर्स: netflix_in)

Akanksha Chamola Break Down: 'लॉक अप सीजन 2: सच या सजा' के लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा फेम गौरव खन्ना एक विजिटर के तौर पर आए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से बात की। गौरव खन्ना शो के घर में अपनी पत्नी से मिले और उनसे बात की। गौरव ने उन्हें बताया कि उनके तलाक की बात शो के बाहर कितनी चर्चा का विषय बन गई है, और आकांक्षा ये बोलते हुए रो पड़ीं कि आखिरकार यही तो सच है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ न रहने की वजह से उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है।

गौरव खन्ना ने 'लॉक अप' में क्या कहा?

गौरव खन्ना आकांक्षा से मिले और कहा कि वो हमेशा उनका साथ देंगे। इतना ही नहीं अनुपमा एक्टर ने आकांक्षा को अच्छा गेम खेलने और जीतने के लिए मोटिवेट किया। गौरव ने शो में कहा, "जब लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ कहते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि कानूनी तौर पर तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और अभी भी मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे पसंद नहीं है कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा बोलें जिसके साथ मैं हूं।"

गौरव ने आगे कहा, "सबको लगता है कि हमारा तलाक डेढ़ साल पहले हो गया था। बाहर यही बात चल रही है कि हम अलग हो गए थे, लेकिन मैं आपके साथ आकर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था।"

इस बीच, आकांक्षा ने कहा, "अगर लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि दो लोग बिना किसी झगड़े के, मुस्कुराते हुए और दोस्तों की तरह एक मैच्योर रिश्ते में रह सकते हैं और अलग हो सकते हैं, तो ये उनकी समस्या है।"

आकांक्षा रो पड़ीं (Akanksha Chamola Break Down)

बाद में गौरव के जाने के बाद आकांक्षा ने पामेला से कहा, "लगभग एक साल से, मैं बहुत कुछ झेल रही हूं। मुझे सबसे बुरा-भला सुनना पड़ रहा है। बच्चे न चाहने की वजह से मेरी आलोचना की गई और मुझे शर्मिंदा किया गया। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूं और कहा कि वो पिता बनना चाहते हैं। मैं उनकी जिंदगी और पेरेंट बनने का मौका बर्बाद कर रही हूं। लेकिन अब क्या उनको इससे भी दिक्कत है कि हम अलग हो रहे हैं?"

राम कपूर ने आकांक्षा को दिया दिलासा

जब राम कपूर उन्हें समझाने गए, तो आकांक्षा ने कहा, "मेरे लिए हर दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। मुझे सबके सामने बुरा-भला कहा जा रहा है। यह किसी डायन पर मुकदमा चलाने जैसा है।"

कब और कैसे शुरू हुआ ये मम्मला

बता दें कि ये सब तब शुरू हुआ जब आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान बताया कि वो गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं। इस बात ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ये बात शेयर कर रही हैं। बाद में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो बायसेक्शुअल हैं और बच्चे नहीं चाहतीं क्योंकि उनमें मां बनने की इच्छा या भावना नहीं है।

आकांक्षा चमोला के बारे में

आकांक्षा चमोला 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे पॉपुलर टीवी शो में काम कर चुकी हैं। उन्होंने और गौरव खन्ना ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी की। गौरव और आकांक्षा की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी और उन्हें प्यार हो गया था। गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शानदार शादी समारोह में शादी की।

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Updated on:

09 Jul 2026 11:05 pm

Published on:

09 Jul 2026 11:05 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Lock Upp 2: गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला, कहा- ‘हर दिन मेरे लिए और मुश्किल हो रहा है’

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