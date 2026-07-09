Akanksha Chamola Break Down: 'लॉक अप सीजन 2: सच या सजा' के लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा फेम गौरव खन्ना एक विजिटर के तौर पर आए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से बात की। गौरव खन्ना शो के घर में अपनी पत्नी से मिले और उनसे बात की। गौरव ने उन्हें बताया कि उनके तलाक की बात शो के बाहर कितनी चर्चा का विषय बन गई है, और आकांक्षा ये बोलते हुए रो पड़ीं कि आखिरकार यही तो सच है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ न रहने की वजह से उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है।