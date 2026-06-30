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तलाक की खबरों के बीच Gaurav Khanna का पहला पोस्ट आया सामने, बोले- प्यार किया तो पीछे क्यों हटूं

Gaurav Khanna Divorce: गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक की खबरों के बीच एक्टर का पहला पोस्ट सामने आया। जानिए अनुपमा फेम एक्टर ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा जिस पर भी कर रहे हैं रिएक्ट।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 30, 2026

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce

गौरव खन्ना ने तलाक खबरों के बीच किया पोस्ट। (फोटो सोर्स: gauravkhannaofficial)

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर पर एक बड़ा खुलासा किया कि वो और एक्टर-पति गौरव खन्ना तलाक लेने वाले हैं। तीसरे एपिसोड में, वह इमोशनल हो गईं और बताया कि प्लेटफॉर्म पर इस तरह अपनी पर्सनल खबर बताना ‘बहुत बुरा’ था। इस खुलासे के बीच, गौरव ने अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट किया है और तलाक पर कोई कमेंट किए बिना पब्लिक में भी आए हैं।

तलाक की खबर के बाद गौरव का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट

गौरव ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई नई तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने कैप्शन में कोई शब्द नहीं जोड़ा और बस दो हैशटैग इस्तेमाल किए: लव योरसेल्फ और अपना नाम। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, गौरव ने प्रिंस के गाने "ओ मेरे खुदा" का एक स्निपेट भी पोस्ट किया। हालांकि, उस स्टोरी में और कुछ भी नहीं है, बस ब्लैंक है और गाना सुनाई दे रहा है।

गौरव खन्ना मुंबई में एक इवेंट में भी दिखे

हाल ही में तलाक की ख़बरों के बीच गौरव खन्ना मुंबई में एक इवेंट में भी दिखे, जहां उन्होंने पैपराजी को देखकर मुस्कुराते हुए हाथों से दिल बनाया। इस वीडियो में गौरव बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 'प्यार किया है, तो पीछे क्यों हटूं...'। उन्होंने अपने तलाक की पर्सनल खबर पर कोई कमेंट नहीं किया। बता दें कि इन दिनों वो खतरों के खिलाड़ी 15 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं।

आकांक्षा ने तलाक के बारे में क्या कहा

प्रीमियर के दौरान, आकांक्षा चमोला ने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हुए कहा, “मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं। हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और ये बात पब्लिक में नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “मेरे और गौरव के बीच चीजें खराब नहीं हैं। हम अभी भी एक-दूसरे से बात करते हैं। हमें नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर कम्पैटिबल हैं क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर बहुत अलग है। और, दुर्भाग्य से, ये एक-दूसरे के साथ नहीं है।”

आकांक्षा चमोला ने बताई तलाक की वजह

उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया। आकांक्षा ने आगे कहा, “अब, वो बच्चे चाहता है और मैं उसे वो नहीं दे सकती। नहीं है मेरे अंदर इंस्टिंक्ट, वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बनी ही नहींहूं इस चीज़ के लिए मैंने तभी बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूं। तो हमारी बात हुई जहां मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, ठीक है। लोग शादी इसलिए करते हैं, चलो ईमानदारी से कहते हैं… 99% लोग शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चे और परिवार चाहते हैं आगे बढ़ना है वरना आप क्यों शादी करोगे। वो अपनी तरफ से गलत नहीं है। और फिर बिग बॉस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि इसको बच्चा चाहिए और मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूं। मैं उसे उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती।”

बिग बॉस में जब भावुक हो गए थे गौरव खन्ना

बता दें, आकांक्षा और गौरव की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जिसके बाद साल 2016 में दोनों ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में हुए तीन दिन के शानदार वेडिंग सेलिब्रेशन में शादी की थी। पिछले साल 'बिग बॉस 19' के फिनाले वीक के दौरान जब मीडिया ने गौरव पर इस मुद्दे को लेकर सहानुभूति बटोरने का आरोप लगाया था, तो गौरव काफी भावुक हो गए थे। गौरव ने तब अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहा था कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं और वह पिता बनना चाहते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान करते हैं। शादी के तकरीबन 10 साल बाद दोनों के तलाक की खबरें आ रही हैं।

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Published on:

30 Jun 2026 07:09 pm

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