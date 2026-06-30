तलाक की खबरों के बीच Gaurav Khanna का पहला पोस्ट आया सामने, बोले- प्यार किया तो पीछे क्यों हटूं

उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया। आकांक्षा ने आगे कहा, “अब, वो बच्चे चाहता है और मैं उसे वो नहीं दे सकती। नहीं है मेरे अंदर इंस्टिंक्ट, वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बनी ही नहींहूं इस चीज़ के लिए मैंने तभी बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूं। तो हमारी बात हुई जहां मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, ठीक है। लोग शादी इसलिए करते हैं, चलो ईमानदारी से कहते हैं… 99% लोग शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चे और परिवार चाहते हैं आगे बढ़ना है वरना आप क्यों शादी करोगे। वो अपनी तरफ से गलत नहीं है। और फिर बिग बॉस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि इसको बच्चा चाहिए और मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूं। मैं उसे उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती।”