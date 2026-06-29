‘सलमान खान के सामने ये सब नहीं करते!’ राम कपूर के रवैये पर भड़के फैंस, लगा दी क्लास

बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राम कपूर विवादों में आए हों। इससे पहले भी उनके एक पुराने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है, जिसमें उन्होंने अपने एक विवादित मजाक को सेंस ऑफ ह्यूमर बताया था। उस समय भी कई लोगों ने उनके बयान पर सवाल उठाए थे। फिलहाल, लॉक अप 2 का ये विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये मजेदार होगा कि आने वाले एपिसोड में राम कपूर इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर अपना पूरा ध्यान गेम पर फोकस करते हैं।