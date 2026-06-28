आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से किया तलाक कंफर्म, तो एक्टर का पति के गुणों पर पुराना वीडियो हुआ वायरल

Gaurav Khanna Akanksha Chamola divorce news: टीवी के मशहूर सुपरस्टार अनुपमा फेम गौरव खन्ना के फैंस के लिए एक बेहद हैरान और मायूस करने वाली खबर सामने आई है। गौरव की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp 2) के मंच पर एक ऐसा खुलासा किया है, जिससे पूरी टीवी इंडस्ट्री सन्न रह गई है। आकांक्षा ने शो के पहले ही एपिसोड में यह कबूल किया है कि वह और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं और पिछले एक साल से दोनों अलग रह रहे हैं। यह बात उन्होंने अब तक दुनिया से छिपाकर रखी थी। ऐसे में गौरव खन्ना का एक पुराना वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक अच्छे पति के गुण बता रहे हैं।