“काश मुझे न मारा होता”, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से हुई विक्रांत मैसी की छुट्टी तो एक्टर ने दिया बयान

Vikrant Massey On Mirzapur movie: मिर्जापुर के फैंस के लिए एक तरफ जहां बड़ी खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ एक थोड़ा मायूस करने वाला अपडेट भी सामने आया है। बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज रही मिर्जापुर अब लोगों के बीच फिल्म के रुप में आने वाली है। 'मिर्जापुर: द मूवी' (Mirzapur: The Movie) इसी साल सितंबर में बड़े पर्दे पर तहलका मचाएगी। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के टीजर ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है। फैंस मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु और कंपाउंडर यानी अभिषेक बनर्जी जैसे किरदारों की वापसी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच, सभी को बबलू पंडित यानी विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) की कमी सबसे ज्यादा खल रही है। जहां हर कोई इस पर सवाल उठा रहा था वहीं अब खुद विक्रांत मैसी का भी दर्द छलका है।