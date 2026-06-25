Mirzapur The Movie Teaser Out: ‘सचिव जी’ जितेंद्र कुमार बने बबलू पंडित, ‘मुन्ना भैया’ हुए जिंदा! टीजर ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Mirzapur The Movie Teaser Out: जिस खबर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई है। मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचाते हुए मोस्ट-अवेडेट फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का दमदार टीजर आज रिलीज कर दिया है। टीजर जैसे ही आया हर कोई हैरान रह गया। इसमें मुन्ना भैया को जिंदा दिखाया गया है। जिसने फैंस की धड़कने बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि यह वेब सीरीज में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।