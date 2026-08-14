Awarapan 2 Review: पुराने दर्द और नई कहानी से सजी इमरान हाशमी की फिल्म, आशिकी की हदें पार करता फिर दिखा शिवम

Awarapan 2 Movie Review In Hindi: बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के जेहन में बने रहते हैं। इमरान हाशमी का शिवम पंडित भी उन्हीं किरदारों में शामिल है। ‘आवारापन’ में शिवम की खामोशी, उसकी आंखों में छिपा दर्द और भीतर सुलगता गुस्सा किरदार को खास बना गया था। इमरान ने उस भूमिका को जिस संजीदगी के साथ निभाया था, उसकी छाप आज भी अलग नजर आती है।