Batwara 1947 Review: दर्द-पीड़ा के जज्बातों से भरी हिंदू-मुस्लिम की नफरतों को मिटाती फिल्म, सनी-प्रीति पर भारी पड़ीं शबाना आजमी

सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करते हैं या यूं कहें जज्बातों के सैलाब की शुरुआत कहां से होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। अब विभाजन के ऊपर कहानी है तो जाहिर है फिल्म में इमोशन्स और दर्द को तो दिखाया ही गया होगा। इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। कहानी शुरू होती है सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल से, जो विभाजन से पहले के हिंदुस्तान की तरफ अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी का किरदार निभा रहीं प्रीति जिंटा और दो बच्चे शमिल हैं। हालांकि हिंदू-मुस्लिम सब साथ-साथ रहते हैं लेकिन जैसे ही मुल्कों के बंटवारे की खबर आती है वैसे ही हर तरफ दंगे और फसाद शुरू हो जाते हैं।