‘ये मेरे खिलाफ काम नहीं किया, कोई नई स्ट्रेटेजी बनाओ’, ‘Fine Shyt’ पर घिरे गुरु रंधावा ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Fine Shyt controversy: गुरु रंधावा का नया गाना 'फाइन शिट' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। कुछ यूजर्स ने गाने और इसके वीडियो की आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक सोच को बढ़ावा देने वाला बताया। लगातार मिल रही आलोचना के बीच अब गुरु रंधावा ने ट्रोल्स को जवाब दिया है। सिंगर ने साफ किया कि उन्हें मिल रही नेगेटिविटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है।