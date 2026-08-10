महिलाओं के डांस और वीडियो कंटेंट पर घिरे गुरु रंधावा, ‘फाइन शिट’ की आलोचना पर दिया ऐसा जवाब

Guru Randhawa Song Fine Shit controversy reaction:गुरु रंधावा का नया गाना 'फाइन शिट' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। ऑफिस के बैकग्रांउड पर बने इस म्यूजिक वीडियो में गुरु एक सीनियर पोस्ट पर काम करने वाले युवा प्रोफेशनल के किरदार में नजर आते हैं। वीडियो में उनके आसपास कई महिला को-वर्कर्स डांस और परफॉर्म करती दिखाई देती हैं। इसी कंटेंट को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए और गाने को जमकर ट्रोल किया। अब गुरु रंधावा ने इस आलोचना पर अपना रिएक्शन दिया है।