‘रोमांटिक सोलमेट होते हैं’, शादी को लेकर सारा तेंदुलकर का बड़ा खुलासा, होने वाले पार्टनर को लेकर बताए फ्यूचर प्लान

सारा तेंदुलकर ने शादी को लेकर की बात ( फोटो सोर्स- Instagram/saratendulkar)
Sara Tendulkar On Relationships: क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भले ही लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखना पसंद करती हों, लेकिन अपने परिवार और मशहूर सरनेम की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में सारा ने अपनी जिंदगी, सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं, परिवार और शादी को लेकर अपनी सोच साझा की। उन्होंने यह भी बताया कि वह प्यार और सोलमेट जैसी चीजों पर आज भी विश्वास करती हैं।
सारा तेंदुलकर ने वॉग इंडिया से बातचीत में बताया कि बचपन में उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उनके पिता का नाम देश के लिए कितना बड़ा है। स्कूल के दिनों में जब बच्चे सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट प्रदर्शन की चर्चा करते थे, तब सारा के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल था कि जिस क्रिकेटर की पूरी क्लास बात कर रही है, वह उनके अपने पिता हैं।
समय के साथ उन्हें समझ आया कि तेंदुलकर परिवार का नाम अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। इसी वजह से सारा ने कम उम्र में ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर सावधानी बरतना शुरू कर दिया था।
सारा का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी तस्वीर या वीडियो को संदर्भ से अलग करके पेश करना आसान है। कई बार उनकी तस्वीरों और वीडियो को लेकर भी तरह-तरह की बातें बनाई गई हैं। हालांकि, अब वह हर बात को चुपचाप सहन करने के मूड में नहीं हैं।
उनके मुताबिक, पहले वह कई टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देती थीं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि जब कोई बात हद पार कर जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। खासकर किसी महिला के शरीर को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी किए जाने को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की।
सारा के भाई अर्जुन तेंदुलकर की शादी ने भी उन्हें रिश्तों और परिवार में होने वाले बदलावों को करीब से समझने का मौका दिया। उनकी भाभी सानिया चांडोक पहले से ही परिवार के करीब थीं। यही वजह है कि शादी के बाद भी सारा को रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ।
इस अनुभव ने सारा को अपनी भविष्य की शादी को लेकर भी सोचने का मौका दिया। वह मानती हैं कि शादी केवल रस्मों या बड़े समारोह का नाम नहीं है, बल्कि सही इंसान के साथ जिंदगी बिताने का फैसला है।
सारा ने बताया कि बचपन में वह अपनी शादी को लेकर बड़े सपने देखा करती थीं। उस समय उन्हें लगता था कि उनकी शादी बहुत भव्य होगी और वह पेस्टल रंग की दुल्हन बनेंगी। लेकिन अब उनकी पसंद बदल गई है। वह छोटी और निजी शादी को ज्यादा पसंद कर सकती हैं।
हालांकि, शादी के जोड़े के रंग को लेकर वह अभी भी निश्चित नहीं हैं। उनका मजाकिया अंदाज में कहना है कि वह काफी दुविधा में रहती हैं और शादी के वक्त उनका फैसला बदल भी सकता है।
सारा के लिए एक सफल रिश्ते में दोस्ती सबसे जरूरी चीजों में से एक है। वह अपने माता-पिता सचिन और अंजलि तेंदुलकर के रिश्ते को इसका उदाहरण मानती हैं। उनके मुताबिक दोनों के बीच पति-पत्नी के साथ-साथ दोस्ती का रिश्ता भी मजबूत है।
सारा का मानना है कि नई पीढ़ी रिश्तों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक है। अगर किसी को शादी से पहले लगे कि रिश्ता सही दिशा में नहीं जा रहा, तो उससे बाहर निकलना गलत नहीं है।
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