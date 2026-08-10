‘रोमांटिक सोलमेट होते हैं’, शादी को लेकर सारा तेंदुलकर का बड़ा खुलासा, होने वाले पार्टनर को लेकर बताए फ्यूचर प्लान

Sara Tendulkar On Relationships: क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भले ही लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखना पसंद करती हों, लेकिन अपने परिवार और मशहूर सरनेम की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में सारा ने अपनी जिंदगी, सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं, परिवार और शादी को लेकर अपनी सोच साझा की। उन्होंने यह भी बताया कि वह प्यार और सोलमेट जैसी चीजों पर आज भी विश्वास करती हैं।