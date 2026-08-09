नेहा बोरा पर स्याही फेंकने पर अभिनेता प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, झारखंड छात्र आंदोलन पर कही ये बात

झारखंड में छात्र और नौकरी की तैयारी कर रहे युवा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और प्रक्रिया से जुड़ी अपनी शिकायतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रों की प्रमुख चिंताओं में JPSC और JSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। आंदोलन लंबा खिंचने के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। ऐसे में नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना ने आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है।