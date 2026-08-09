‘दर्द में गा रहा हूं’, सर्जरी कराते हुए सोनू निगम ने गाया मोहम्मद रफी का गाना, ऑपरेशन थिएटर से जारी किया वीडियो

सोनू निगम ने सर्जरी के दौरान गाया गाना ( फोटो सोर्स- Instagram/sonunigamofficial)
Sonu Nigam Singing In Pain: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। सिंगर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस हैरान भी हुए और भावुक भी। वीडियो में सोनू निगम मेडिकल टीम की मौजूदगी में सर्जरी से गुजरते दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान वह सुरों का सहारा लेते हुए मोहम्मद रफी का मशहूर गाना गाते नजर आए।
सोनू निगम ने 9 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑपरेशन थिएटर का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वह सर्जरी के दौरान मोहम्मद रफी का लोकप्रिय गाना ‘सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे’ गाते दिखाई दिए। यह गाना 1949 में रिलीज हुई फिल्म ‘दुलारी’ का है।
खास बात यह रही कि मेडिकल प्रक्रिया के बीच भी सोनू ने अपना हौसला बनाए रखा और वहां मौजूद डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ के लिए गाना गाया। संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी सुकून देने वाला माध्यम नजर आया।
सोनू निगम ने वीडियो के साथ अपनी सर्जरी के दौरान के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने डॉक्टर और उनकी टीम के लिए अचानक यह प्रस्तुति दी। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आया।
वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने सोनू की सेहत को लेकर चिंता भी जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कई लोगों ने कहा कि जिस स्थिति में वह थे, उसमें भी उनका संगीत के प्रति जुनून देखकर उन्हें प्रेरणा मिली।
सोनू निगम ने कुछ समय पहले अपनी तबीयत को लेकर एक वीडियो साझा किया था। इसमें उन्होंने शरीर में नसों से जुड़ी समस्या के कारण होने वाले तेज दर्द का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि दर्द इतना ज्यादा था कि हल्की-सी हलचल करना भी मुश्किल हो रहा था।
अपनी परेशानी की गंभीरता का पता लगाने के लिए सिंगर ने मेडिकल जांच भी कराई थी। इनमें एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांच शामिल थीं। अब उनके नए वीडियो से संकेत मिलता है कि इलाज के लिए उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा।
सोनू निगम ने अभी तक अपनी सर्जरी से जुड़ी पूरी मेडिकल जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि, उनके वीडियो से यह स्पष्ट है कि वह मेडिकल प्रोफेशनल्स की निगरानी में हैं।
उनके वीडियो पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। सोनू का ऑपरेशन थिएटर में भी संगीत से जुड़े रहना यह दिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका संगीत के प्रति लगाव कितना गहरा है।
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