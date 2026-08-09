‘दर्द में गा रहा हूं’, सर्जरी कराते हुए सोनू निगम ने गाया मोहम्मद रफी का गाना, ऑपरेशन थिएटर से जारी किया वीडियो

Sonu Nigam Singing In Pain: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। सिंगर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस हैरान भी हुए और भावुक भी। वीडियो में सोनू निगम मेडिकल टीम की मौजूदगी में सर्जरी से गुजरते दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान वह सुरों का सहारा लेते हुए मोहम्मद रफी का मशहूर गाना गाते नजर आए।