‘रामायण’ की अनोखी रिलीज रणनीति! 6 नवंबर को नहीं 2 दिन बाद भारत में दस्तक देगी फिल्म?

फिल्म से जुड़ी अन्य खबरों के मुताबिक, टी-सीरीज ने 'रामायण' के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स एडवांस डील के तहत 75 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं। फिल्म में ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और प्रसिद्ध हॉलीवुड कंपोजर हंस जिमर का संगीत सुनने को मिलेगा।स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साईं पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। 'दंगल' फेम नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।