76 की उम्र में अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, सीएम शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे, जानें पूरा मामला

Mithun Chakraborty Hospitalised: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर शुक्रवार को उनके फैंस की चिंता बढ़ गई, जब उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई। अभिनेता की कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हाथ की मामूली सर्जरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी हालत अब स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना।