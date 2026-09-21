‘राजी के किरदार धुरंधर से कम देशभक्त नहीं’, मेघना गुलजार ने आलिया-रणवीर की तुलना पर दिया बयान

Meghna Gulzar On Raazi-Dhurandhar: फिल्ममेकर मेघना गुलजार ने अपनी चर्चित फिल्म 'राजी' और आदित्य धर की 'धुरंधर' में दिखाई गई देशभक्ति को लेकर अपनी राय रखी है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि दोनों फिल्मों में देशभक्ति का भाव मौजूद है, लेकिन उसे पर्दे पर दिखाने का तरीका कहानी के हिसाब से अलग है। मेघना ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।