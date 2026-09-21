‘मिर्जापुर में सब कुछ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया’, तिग्मांशु धूलिया बोले- ‘कट्टे ऐसे नहीं बनते’

Tigmanshu Dhulia Ghamaasaan: फिल्ममेकर और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया अपनी नई फिल्म 'घमासान' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में हिंदी हार्टलैंड की पृष्ठभूमि में डकैत और आईपीएस अधिकारी के बीच टकराव की कहानी दिखाई गई है। इसी दौरान एक खास बातचीत में तिग्मांशु ने हिंदी हार्टलैंड की कहानियों और उनकी तुलना वेब सीरीज 'मिर्जापुर' से किए जाने पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि 'मिर्जापुर' में कई चीजों को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।