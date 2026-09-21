‘कैटरीना को किसी की भी जरूरत नहीं है’, KRK ने सलमान खान पर साधा निशाना, बोले- डूबते करियर को बचाने के लिए किया गया

Salman Khan-Katrina Kaif Body Shaming: 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बिना नाम लिए एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कड़े लहजे में ट्रोलर्स को चेतावनी दी थी कि दूसरों को ट्रोल करने से पहले खुद के परिवार को भी देख लें। अब इस पर जहां एक तरफ इंडस्ट्री की तरफ से कई सेलेब्स का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म क्रिटिक्स कमाल आर खान ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने सलमान खान पर भी जमकर निशाना साधा है। केआरके ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।