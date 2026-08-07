तलाक के एलान के बाद आकांक्षा चमोला ने की अपने नाम से ‘गौरव खन्ना’ हटाने की अपील? इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

Akanksha Chamola Khanna Surname Amid Divorce: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की शादीशुदा जिंदगी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। दोनों के तलाक की खबरों के बीच अब आकांक्षा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नई चर्चा को जन्म दे दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से अपने नाम में बदलाव को लेकर अपील की है, जिसके बाद लोग इसे उनकी निजी जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, आकांक्षा ने खुद ये साफ नहीं किया है कि उनके इस अनुरोध का तलाक से कोई संबंध है या नहीं।