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Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर में ‘नल्ला-डॉग’ जैसे शब्दों ने मर्यादा की पार, अमन-लव गिल में इस बात पर खूब हुआ झगड़ा

Bigg Boss 20 Controversy: 'बिग बॉस 20' के घर में आए दिन क्लेश और झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब शो के कंटेस्टेंट्स लव गिल और अमन गांधी के बीच खूब झगड़ा हुआ है। आखिर किस बात को लेकर, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 22, 2026

Bigg Boss 20 Controversy:

लव गिल और अमन गांधी (फोटो सोर्स- Twitter/colorstv)

Bigg Boss 20 Controversy: 'बिग बॉस 20' के घर में हर गुजरते दिन के साथ विवाद बढ़ता जा रहा है। अब शो के एक नए प्रोमो में लव गिल और अमन गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। रैंकिंग टास्क के दौरान दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक-दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं। अमन गांधी ने लव गिल को 'नल्ली' कह दिया, जिसके जवाब में लव ने उनकी तुलना कुत्ते से कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

रैंकिंग टास्क में शुरू हुआ विवाद

शो के नए प्रोमो में बिग बॉस सभी सुरक्षित कंटेस्टेंट्स को घर में उनके योगदान के आधार पर खुद की रैंकिंग करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद घरवाले चर्चा करने लगते हैं कि किस कंटेस्टेंट को कौन-सी पोजिशन मिलनी चाहिए।

इसी दौरान अरिश्फा खान और अमन गांधी का कहना था कि लव गिल को निचली रैंकिंग पर होना चाहिए। जब लव को यह बात पता चली तो उन्होंने इससे असहमति जताई और साफ कहा कि वह उस पोजिशन पर नहीं बैठेंगी।

'आवाज कम करो' कहने पर भड़कीं लव गिल

लव गिल की बात सुनकर अमन गांधी ने उन्हें अपनी आवाज धीमी रखने के लिए कहा। इस पर लव ने जवाब दिया कि वह इसी तरह बात करती हैं। इसके बाद दोनों के बीच बहस तेज होती चली गई।

बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे पर व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां करते नजर आए। प्रोमो में अमन गांधी लव गिल को 'नल्ली' कहते सुनाई देते हैं। इसके बाद लव गिल भी पलटकर अमन पर टिप्पणी करती हैं।

लव गिल ने अमन को 'कुत्ते' से की तुलना

अमन के 'नल्ली' वाले कमेंट पर लव गिल ने भी तीखा जवाब दिया। प्रोमो में उन्हें अमन गांधी की तुलना कुत्ते से करते हुए कहते सुना जा सकता है, "कुत्ता कैसा होता है? ऐसा होता है।"

दोनों के बीच हुई इस बहस के दौरान बाकी घरवाले उन्हें देखते रहे। प्रोमो में माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है। अब यह देखना होगा कि शो के अगले एपिसोड में इस झगड़े का क्या असर देखने को मिलता है।

सोशल मीडिया पर भी शुरू हुई चर्चा

प्रोमो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों ने लव गिल और अमन गांधी की लड़ाई पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने अमन गांधी के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए लिखा, "अमन और कितना नसेगा भाई, क्या हरकतें हैं ये।"

वहीं एक अन्य यूजर ने लव गिल को लेकर टिप्पणी की और उन्हें 'नकली' बताया। इससे साफ है कि इस झगड़े ने सोशल मीडिया पर भी दर्शकों के बीच चर्चा शुरू कर दी है।

'बिग बॉस 20' में लगातार बढ़ रहा है ड्रामा

'बिग बॉस 20' में तीसरे हफ्ते की नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद घर का माहौल और भी दिलचस्प हो गया है। कंटेस्टेंट्स के बीच समीकरण लगातार बदल रहे हैं और टास्क के दौरान होने वाली बहसें अब व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंचती नजर आ रही हैं।

हाल ही के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में रोहेड खान को कम वोट मिलने के कारण घर से बाहर होना पड़ा। वहीं सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा उन्हें और महिला कलाकारों को वजन, उम्र और लुक्स को लेकर ट्रोल किए जाने पर भी बात की थी। अब अमन गांधी और लव गिल की यह लड़ाई शो के आने वाले एपिसोड में क्या मोड़ लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

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Updated on:

22 Sept 2026 10:55 am

Published on:

22 Sept 2026 10:55 am

Hindi News / Entertainment / Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर में ‘नल्ला-डॉग’ जैसे शब्दों ने मर्यादा की पार, अमन-लव गिल में इस बात पर खूब हुआ झगड़ा

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