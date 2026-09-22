Bigg Boss 20: बिग बॉस के घर में ‘नल्ला-डॉग’ जैसे शब्दों ने मर्यादा की पार, अमन-लव गिल में इस बात पर खूब हुआ झगड़ा

Bigg Boss 20 Controversy: 'बिग बॉस 20' के घर में हर गुजरते दिन के साथ विवाद बढ़ता जा रहा है। अब शो के एक नए प्रोमो में लव गिल और अमन गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। रैंकिंग टास्क के दौरान दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक-दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं। अमन गांधी ने लव गिल को 'नल्ली' कह दिया, जिसके जवाब में लव ने उनकी तुलना कुत्ते से कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।