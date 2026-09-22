बप्पा के दर्शन के बाद इमोशनल हुए जितेंद्र, बताई क्या है आखिरी इच्छा, बेटे और बेटी को लेकर भी की बात

Jeetendra Last Wish: बॉलीवुड के दिग्गज स्टार जितेंद्र(Jeetendra) हाल ही में गणेशोत्सव के मौके पर भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद बप्पा के लिए अपनी अटूट आस्था और आयोजकों के प्यार के कारण वह खुद को दर्शन करने से नहीं रोक पाए। बप्पा के दर्शन के बाद जितेंद्र ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कई बातें बताई। उन्होंने बताया कि मरने से पहले वह क्या चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने बचपन की यादों और संघर्ष के दिनों के बारे में भी दिल खोलकर बात की।