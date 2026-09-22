11 सदस्यों के इस्तीफे और तानाशाही के आरोपों पर फूटा राकेश बेदी का गुस्सा, CINTAA विवाद पर बोले- ये बेहद गलत है

Rakesh Bedi react On CINTAA Controversy: सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) में गहराया अंदरूनी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। संस्था में चल रही खींचतान, नेताओं के इस्तीफों और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंस गई है। ऐसे में अब इस पूरे विवाद पर फिल्म 'धुरंधर' फेम और दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी (Rakesh Bedi) ने चुप्पी तोड़ी है और पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए गहरा दुख जताया है। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से आपसी मतभेद भुलाकर इंडस्ट्री के साथी कलाकारों के हित में एकजुट होकर खड़े होने की अपील भी की है। वहीं, उपासना सिंह ने भी सभी आरोपों पर जवाब दिया था।