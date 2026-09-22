Bigg Boss 20: बेघर होने के बाद रोहेद खान ने काजी तौकीर को लेकर तोड़ी चुप्पी, खोला घर के अंदर का राज

Rohed Khan on Qazi Touqeer: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) में रोजाना नए ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर से एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स के बेघर होने का सिलसिला जारी है। हाल ही में शो से एलिमिनेट हुए रोहेद खान (Rohed Khan) ने बाहर आते ही घर के सबसे चर्चित और विवादित कंटेस्टेंट्स में से एक, सिंगर काजी तौकीर (Qazi Touqeer) को लेकर बात की। उन्होंने हैरान कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि घर के अंदर काजी का जो बर्ताव था, बाहर आने के बाद उनका नजरिया उनके लिए पूरी तरह बदल गया है।