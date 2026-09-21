1 मिनट 59 सेकंड तक गौहर खान करती रहीं काजी तौकीर की तारीफ, तबीयत खराब ड्रामे पर वीडियो किया शेयर

गौहर खान ने इस पूरे विवाद में अभिनेत्री माही विज के स्टैंड की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "पूरी भीड़ में सिर्फ माही विज ही अकेली इंसान थीं, जिन्होंने यह समझा कि ये ट्रोलर्स का काम है जो एक मौका मिलते ही किसी की भी चमड़ी उधेड़ने आ जाते हैं। भले ही मैं माही के गाली देने की आदत से सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके पास दिमाग और समझदारी है। उसने सही वक्त पर सही स्टैंड लिया। काजी और माही, तुम दोनों कमाल कर रहे हो!" वहीं, सोशल मीडिया पर गौहर खान का यह वीडियो सामने आते ही फैंस उनके बेबाक अंदाज और निष्पक्ष राय की जमकर तारीफ कर रहे हैं।