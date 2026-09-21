21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘मनोज तिवारी ने बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं’, काजी तौकीर पर भद्दी टिप्पणी करने पर ट्रोल हुई रीति तिवारी

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान द्वारा काजी तौकीर के प्रैंक का खुलासा करने के बाद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी गुस्से में आ गईं और गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूजर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 21, 2026

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20

बिग बॉस 20 के घर से काजी तौकीर और रीति तिवारी की फोटोज। (फोटो सोर्स: X- @gharkekalesh)

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 अब अपने तीसरे हफ्ते में है, और पहले दो हफ्तों में ही कंटेस्टेंट्स ने घर में इतना ड्रामा किया है कि दर्शक अपने पसंदीदा और नापसंद कंटेस्टेंट्स को आसानी से चुन सकते हैं। हाल ही में हुए 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स पर काजी तौकीर के प्रैंक का खुलासा किया, जिससे घर वाले उनके खिलाफ हो गए। जहां सबने उनकी आलोचना की, वहीं रीति तिवारी ने उन्हें बुरा-भला कहा और गालियां भी दीं, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया और उनको ऑनलाइन ट्रोल करना शुरू कर दिया।

काजी तौकीर को गालियां देने पर रीति तिवारी की आलोचना हुई

पहले हफ्ते में, काजी तौकीर ने देर रात ऐसा दावा करके घर वालों की नींद खराब कर दी थी कि वो "अदृश्य चीजों को देख सकते हैं।" उनके व्यवहार से कई घर वाले डर गए थे। एक दिन बाद, उन्होंने तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत का नाटक किया और बार-बार बिग बॉस से चिल्लाकर कहा कि उनके लिए डॉक्टर और दवाइयां भेजी जाएं। हालांकि, जब बिग बॉस ने उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया, तो काजी ने डॉक्टर से कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और माना कि वो बीमार होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने इसे "दर्शकों का मनोरंजन करने का एक तरीका" बताया।"

सलमान खान ने किया सीने में दर्द होने का नाटक

हाल ही के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, सलमान खान ने काजी को एक टास्क करने के लिए कहते हुए वैसा ही एक पल दोहराया। सुपरस्टार को अपनी छाती पकड़े हुए देखा गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, और वो बार-बार पानी मांग रहे थे। घर वाले परेशान दिखे जब सलमान ने अपनी जैकेट उतारी, बेचैन दिखे और आखिरकार जमीन पर लेट गए। हालांकि, बाद में उन्होंने बताया कि यह काजी को सबक सिखाने और दिखाने के लिए किया गया नाटक था कि उनके प्रैंक का घर वालों पर क्या असर हुआ था, भले ही उनका इरादा बुरा नहीं था और वो सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना चाहते थे।

काजी तौकीर पर भड़कीं रीति तिवारी

सलमान के इस बड़े खुलासे के बाद, रीति तिवारी ने उन्हें "ढोंगी बाबा, धोखेबाज" कहा। उन्होंने आगे कहा, "यह मेन्टल हेल्थ से जूझ रहे लोगों का अपमान है और ठीक होने के बावजूद बीमार होने का नाटक करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। बता दें कि बाद में, उन्हें काजी को गालियां देते हुए भी देखा गया। जब काजी ने उससे बात की और कहा कि वो उसे गाली न दे, तो रीति को गुस्सा आ गया और उसने काजी से कहा कि वो उसकी आंखों में देखे भी नहीं। जब काजी ने उसे चुप रहने के लिए कहा, तो रीति ने कहा, "तेरा म्यूट बटन दबा दूंगी मैं। कौन है तू, तू किससे बात कर रहा है? तेरे बाप की नौकर हूं? कौन हूं मैं, तू कौन है साले? मुझसे बात मत कर, मेरी तरफ देखना भी मत, समझा?"

यूजर्स कर रहे हैं प्रियंका जग्गा और रीति तिवारी की तुलना

इस एपिसोड का क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई दर्शकों ने रीति के इस बर्ताव की आलोचना की। एक कमेंट में लिखा था, "मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इतनी घमंडी क्यों है, और वो भी बिना किसी टैलेंट के?" इतना ही नहीं यूजर्स ने मनोज तिवारी के संस्कारों पर भी सवाल खड़े किये और कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं।

एक और कमेंट आया, "आखिरकार एपिसोड देखा। यार, इस 'रीति' को क्या हो गया है? कल उसने जैसा व्यवहार किया, वह बहुत ही घटिया था!!"

एक और कमेंट में लिखा था, "बस प्रियंका जग्गा से माफी मांगना चाहता हूं, हम सब पिछले 10 सालों से उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त थे। वो इस 'नेपो' रीति तिवारी से कहीं बेहतर थी।" एक और यूजर ने लिखा, "बिग बॉस 20 की प्रियंका जग्गा।" एक और दर्शक ने उसे "सबसे परेशान करने वाली कंटेस्टेंट" कहा।

बिग बॉस 20 का लेटेस्ट अपडेट

बता दें कि इस 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, कम वोट मिलने के कारण एक्टर रोहेद खान घर से बाहर हो गए। पिछले हफ्ते, कौशल तंवर उर्फ़ गुल्लू घर के कैप्टन बने थे। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो JioHotstar और Colors TV पर देखा जा सकता है।

‘जब भाई बोलता है तो उसके बाद कोई नहीं बोल सकता’, सलमान खान के सपोर्ट में उतरे कुणाल कोहली

ये भी पढ़ें
Kunal Kohli Salman Khan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

21 Sept 2026 01:43 pm

Published on:

21 Sept 2026 12:57 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘मनोज तिवारी ने बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं’, काजी तौकीर पर भद्दी टिप्पणी करने पर ट्रोल हुई रीति तिवारी

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

1 मिनट 59 सेकंड तक गौहर खान करती रहीं काजी तौकीर की तारीफ, तबीयत खराब ड्रामे पर वीडियो किया शेयर

Gauahar Khan Praised Qazi Touqeer after salman khan angry chest pain drama
OTT

‘राइज एंड फॉल 2’ में जनता के हाथ में आई पावर, नए प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग ने बताया कैसे होगा ये सब?

Rise & Fall Season 2 twist new Power shifts to public vote and price
OTT

Lust Stories 3: सना थम्पी ने ‘लस्ट स्टोरीज 3’ से किया धमाकेदार डेब्यू! किरण राव संग काम करने को लेकर की बात

Lust Stories 3 Actress Sana Thampi reveals kiran rao work experience
OTT

Bigg Boss 20: ‘गंजी गुड़िया’ कमेंट पर घिरे काजी तौकीर! कंटेस्टेंट ने निकाले डबल मीनिंग, इंटरनेट पर भड़के लोग

Qazi Touqeer Ganji Gudiya And Lollipop Remark in bigg boss 20
OTT

‘बिग बॉस 20’ में फिर भिड़े आसिफ खान और काजी तौकीर, बेड पर चढ़कर हमला करने पहुंचे आसिफ, लोग बोले- इतना आक्रामक क्यों?

Bigg Boss 20 Asif Khan and Qazi Touqeer got into a heated
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.