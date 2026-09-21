‘मनोज तिवारी ने बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं’, काजी तौकीर पर भद्दी टिप्पणी करने पर ट्रोल हुई रीति तिवारी

बिग बॉस 20 के घर से काजी तौकीर और रीति तिवारी की फोटोज। (फोटो सोर्स: X- @gharkekalesh)
Rhiti Tiwari Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 अब अपने तीसरे हफ्ते में है, और पहले दो हफ्तों में ही कंटेस्टेंट्स ने घर में इतना ड्रामा किया है कि दर्शक अपने पसंदीदा और नापसंद कंटेस्टेंट्स को आसानी से चुन सकते हैं। हाल ही में हुए 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स पर काजी तौकीर के प्रैंक का खुलासा किया, जिससे घर वाले उनके खिलाफ हो गए। जहां सबने उनकी आलोचना की, वहीं रीति तिवारी ने उन्हें बुरा-भला कहा और गालियां भी दीं, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया और उनको ऑनलाइन ट्रोल करना शुरू कर दिया।
पहले हफ्ते में, काजी तौकीर ने देर रात ऐसा दावा करके घर वालों की नींद खराब कर दी थी कि वो "अदृश्य चीजों को देख सकते हैं।" उनके व्यवहार से कई घर वाले डर गए थे। एक दिन बाद, उन्होंने तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत का नाटक किया और बार-बार बिग बॉस से चिल्लाकर कहा कि उनके लिए डॉक्टर और दवाइयां भेजी जाएं। हालांकि, जब बिग बॉस ने उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया, तो काजी ने डॉक्टर से कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और माना कि वो बीमार होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने इसे "दर्शकों का मनोरंजन करने का एक तरीका" बताया।"
हाल ही के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, सलमान खान ने काजी को एक टास्क करने के लिए कहते हुए वैसा ही एक पल दोहराया। सुपरस्टार को अपनी छाती पकड़े हुए देखा गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, और वो बार-बार पानी मांग रहे थे। घर वाले परेशान दिखे जब सलमान ने अपनी जैकेट उतारी, बेचैन दिखे और आखिरकार जमीन पर लेट गए। हालांकि, बाद में उन्होंने बताया कि यह काजी को सबक सिखाने और दिखाने के लिए किया गया नाटक था कि उनके प्रैंक का घर वालों पर क्या असर हुआ था, भले ही उनका इरादा बुरा नहीं था और वो सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना चाहते थे।
सलमान के इस बड़े खुलासे के बाद, रीति तिवारी ने उन्हें "ढोंगी बाबा, धोखेबाज" कहा। उन्होंने आगे कहा, "यह मेन्टल हेल्थ से जूझ रहे लोगों का अपमान है और ठीक होने के बावजूद बीमार होने का नाटक करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। बता दें कि बाद में, उन्हें काजी को गालियां देते हुए भी देखा गया। जब काजी ने उससे बात की और कहा कि वो उसे गाली न दे, तो रीति को गुस्सा आ गया और उसने काजी से कहा कि वो उसकी आंखों में देखे भी नहीं। जब काजी ने उसे चुप रहने के लिए कहा, तो रीति ने कहा, "तेरा म्यूट बटन दबा दूंगी मैं। कौन है तू, तू किससे बात कर रहा है? तेरे बाप की नौकर हूं? कौन हूं मैं, तू कौन है साले? मुझसे बात मत कर, मेरी तरफ देखना भी मत, समझा?"
इस एपिसोड का क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कई दर्शकों ने रीति के इस बर्ताव की आलोचना की। एक कमेंट में लिखा था, "मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इतनी घमंडी क्यों है, और वो भी बिना किसी टैलेंट के?" इतना ही नहीं यूजर्स ने मनोज तिवारी के संस्कारों पर भी सवाल खड़े किये और कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं।
एक और कमेंट आया, "आखिरकार एपिसोड देखा। यार, इस 'रीति' को क्या हो गया है? कल उसने जैसा व्यवहार किया, वह बहुत ही घटिया था!!"
एक और कमेंट में लिखा था, "बस प्रियंका जग्गा से माफी मांगना चाहता हूं, हम सब पिछले 10 सालों से उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त थे। वो इस 'नेपो' रीति तिवारी से कहीं बेहतर थी।" एक और यूजर ने लिखा, "बिग बॉस 20 की प्रियंका जग्गा।" एक और दर्शक ने उसे "सबसे परेशान करने वाली कंटेस्टेंट" कहा।
बता दें कि इस 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, कम वोट मिलने के कारण एक्टर रोहेद खान घर से बाहर हो गए। पिछले हफ्ते, कौशल तंवर उर्फ़ गुल्लू घर के कैप्टन बने थे। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो JioHotstar और Colors TV पर देखा जा सकता है।
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