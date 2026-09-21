‘मनोज तिवारी ने बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं’, काजी तौकीर पर भद्दी टिप्पणी करने पर ट्रोल हुई रीति तिवारी

सलमान के इस बड़े खुलासे के बाद, रीति तिवारी ने उन्हें "ढोंगी बाबा, धोखेबाज" कहा। उन्होंने आगे कहा, "यह मेन्टल हेल्थ से जूझ रहे लोगों का अपमान है और ठीक होने के बावजूद बीमार होने का नाटक करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। बता दें कि बाद में, उन्हें काजी को गालियां देते हुए भी देखा गया। जब काजी ने उससे बात की और कहा कि वो उसे गाली न दे, तो रीति को गुस्सा आ गया और उसने काजी से कहा कि वो उसकी आंखों में देखे भी नहीं। जब काजी ने उसे चुप रहने के लिए कहा, तो रीति ने कहा, "तेरा म्यूट बटन दबा दूंगी मैं। कौन है तू, तू किससे बात कर रहा है? तेरे बाप की नौकर हूं? कौन हूं मैं, तू कौन है साले? मुझसे बात मत कर, मेरी तरफ देखना भी मत, समझा?"