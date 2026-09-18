18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

Bigg Boss 20: ‘गंजी गुड़िया’ कमेंट पर घिरे काजी तौकीर! कंटेस्टेंट ने निकाले डबल मीनिंग, इंटरनेट पर भड़के लोग

Qazi Touqeer Ganji Gudiya Remark: 'बिग बॉस 20' के ताजा एपिसोड में काजी तौकीर अपने दोहरे अर्थ वाले बयानों के कारण घरवालों के निशाने पर आ गए हैं। स्काउटओपी और कनिका मान ने काजी के "गंजी गुड़िया" और "लॉलीपॉप" वाले कमेंट्स पर कड़ी आपत्ति जताई, तो काजी ने अपनी सफाई भी पेश की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 18, 2026

Qazi Touqeer Ganji Gudiya And Lollipop Remark in bigg boss 20

काजी तौकीर के गंजी गुड़िया वाले बयान पर भड़के घरवाले (Photo Source- Twitter/@beingrachit_)

Qazi Touqeer Ganji Gudiya And Lollipop Remark:रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में हर गुजरते दिन के साथ समीकरण बदलते दिख रहे हैं। शो के ताजा एपिसोड में गायक और प्रतियोगी काजी तौकीर (Qazi Touqeer) अपनी कथित 'दोहरे अर्थ' (Double Meaning) वाली टिप्पणियों को लेकर अपने ही साथी प्रतियोगियों के निशाने पर आ गए है। घर के सदस्यों ने काजी को उनके आपत्तिजनक बयानों के लिए जमकर लताड़ा। इसमें सबसे ज्यादा बहस काजी के "गंजी गुड़िया" वाले कमेंट और अभिनेत्री कनिका मान (Kanika Mann) द्वारा उठाए गए "लॉलीपॉप" वाले बयान पर हुई। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे ने सोशल मीडिया पर भी फैंस को दो गुटों में बांट दिया है।

काजी तौकीर ने गंजी गुड़िया और लॉलीपॉप को लेकर क्या कहा?

एपिसोड के दौरान ई-स्पोर्ट्स गेमर स्काउटओपी (ScoutOP) ने सभी घरवालों के सामने काजी तौकीर की पुरानी बातों का खुलासा किया। स्काउट ने बातचीत को याद करते हुए काजी से कहा, "आपने खुद बोला था कि बिग बॉस हमें 'गंजी गुड़िया' का टास्क देंगे। इतना ही नहीं, आपने यह भी दावा किया था कि आपका 'टेस्टोस्टेरोन लेवल' बहुत हाई है।"

इसके अलावा, कनिका मान ने भी काजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अरिश्फा खान से पूछा था- "लॉलीपॉप चाहिए?" जब आसिफ खान और बाकी सदस्यों ने काजी को ऐसे भद्दे मजाक बंद करने की हिदायत दी, तो काजी ने तुरंत अपना बचाव किया।

"मेरी नीयत गलत नहीं है"- काजी का पलटवार

घरवालों के तीखे आरोपों के बाद काजी तौकीर ने अपनी बात रखते हुए कहा, "आप लोग बात का क्या से क्या मुद्दा बना रहे हैं? मेरी नीयत बिल्कुल गलत नहीं थी और जब मेरी नीयत साफ है, तो इसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर मैं वाकई गलत होता तो उसे स्वीकार करता, लेकिन हर बात की अलग संदर्भ में व्याख्या मत करो।"

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

काजी की इन टिप्पणियों पर इंटरनेट पर मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कई दर्शकों ने काजी की आलोचना करना शुरू कर दिया है और कमेंट करते हुए लिखा कि मनोरंजन के नाम पर ऐसी घटिया बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ, काजी के फैंस का मानना है कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।

एक यूजर ने लिखा, "जब काजी ने मजाक में गंजी गुड़िया टास्क की बात की थी, तब स्काउट खुद हंस रहा था, लेकिन अब अचानक उसे इस 'मजाक' से दिक्कत होने लगी है।" वहीं एक अन्य यूजर ने काजी के पक्ष में लिखा, "मुझे नहीं लगता कि काजी का इरादा किसी का अपमान करने का था, बात को बेवजह का तूल दिया जा रहा है।" बिग बॉस 20 के घर के अंदर तनाव लगातार बढ़ने के साथ ही, काजी की टिप्पणियां अब प्रतियोगियों और दर्शकों के बीच चर्चा का एक और विषय बन गई हैं।

स्वरा भास्कर को चाहिए था IVF से बच्चा, पति फहाद अहमद के सामने बोलीं- नहीं करना चाहती थी शादी

ये भी पढ़ें
Swara Bhasker wants child with ivf no marriage plans fahad ahmad shocked

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 07:01 am

Published on:

18 Sept 2026 06:57 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / Bigg Boss 20: ‘गंजी गुड़िया’ कमेंट पर घिरे काजी तौकीर! कंटेस्टेंट ने निकाले डबल मीनिंग, इंटरनेट पर भड़के लोग

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बिग बॉस 20’ में फिर भिड़े आसिफ खान और काजी तौकीर, बेड पर चढ़कर हमला करने पहुंचे आसिफ, लोग बोले- इतना आक्रामक क्यों?

Bigg Boss 20 Asif Khan and Qazi Touqeer got into a heated
OTT

अरिश्फा के लिए BTS V का रिश्ता लेकर पहुंचे काजी तौकीर, सोशल मीडिया आर्मी बोली- ‘फुल पापा मोड ऑन’

qazi touqeer and arishfa khan
OTT

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 5 का हुआ ऐलान, किसी ने मांगे 70 लाख तो किसी को है डॉ. गुलाटी का इंतजार

The Great Indian Kapil Show Season 5
OTT

‘बिग बॉस 20’ में मर्यादा पार! स्काउटओपी ने अरिश्फा खान को दी धमकी, कहा- यही पटक के फेंक दूंगा, भड़के फैंस

Bigg Boss 20 ScoutOp derogatory remarks against Arishfa Khan
OTT

‘गेम अनफेयर लगने लगा है’, नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान, बोले- ‘जानबूझकर भेज रहे हैं, मैं लड़ूंगा’

Aasif Khan Bigg Boss 20 controversy
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.