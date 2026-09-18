Bigg Boss 20: ‘गंजी गुड़िया’ कमेंट पर घिरे काजी तौकीर! कंटेस्टेंट ने निकाले डबल मीनिंग, इंटरनेट पर भड़के लोग

Qazi Touqeer Ganji Gudiya And Lollipop Remark:रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में हर गुजरते दिन के साथ समीकरण बदलते दिख रहे हैं। शो के ताजा एपिसोड में गायक और प्रतियोगी काजी तौकीर (Qazi Touqeer) अपनी कथित 'दोहरे अर्थ' (Double Meaning) वाली टिप्पणियों को लेकर अपने ही साथी प्रतियोगियों के निशाने पर आ गए है। घर के सदस्यों ने काजी को उनके आपत्तिजनक बयानों के लिए जमकर लताड़ा। इसमें सबसे ज्यादा बहस काजी के "गंजी गुड़िया" वाले कमेंट और अभिनेत्री कनिका मान (Kanika Mann) द्वारा उठाए गए "लॉलीपॉप" वाले बयान पर हुई। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे ने सोशल मीडिया पर भी फैंस को दो गुटों में बांट दिया है।