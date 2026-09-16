‘बिग बॉस 20’ में मर्यादा पार! स्काउटओपी ने अरिश्फा खान को दी धमकी, कहा- यही पटक के फेंक दूंगा, भड़के फैंस

Bigg Boss 20 ScoutOp and Arishfa Khan Fight: रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) में जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, कंटेस्टेंट के बीच का मुकाबला और ज्यादा हिंसक व जुबानी जंग में बदलता जा रहा है। शो के नए एपिसोड में एक कैप्टेंसी और नॉमिनेशन टास्क के दौरान स्काउटओपी (ScoutOP) और अरिश्फा खान के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। इस बहस के दौरान स्काउटओपी द्वारा अरिश्फा के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा, धमकी भरे अंदाज और उनके काम का मजाक उड़ाने पर दर्शकों और नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा है।