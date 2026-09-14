रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को छोड़ने पर फूट-फूटकर रोए गौरव खन्ना, चोट के चलते लिया फैसला

परिणाम के हिसाब से रुहानिका को एलिमिनेशन का सामना करना था, लेकिन गौरव ने अपनी स्थिति को देखते हुए प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। उन्होंने रोहित शेट्टी को बताया कि वह अपनी सेहत को और मुश्किल में नहीं डालना चाहते। गौरव का कहना था कि आने वाले स्टंट लगातार कठिन होने वाले हैं और अगर वह पूरी तरह फिट नहीं हैं, तो किसी ऐसे प्रतियोगी की जगह नहीं लेना चाहते जो शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो।