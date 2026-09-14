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रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को छोड़ने पर फूट-फूटकर रोए गौरव खन्ना, चोट के चलते लिया फैसला

Gaurav Khanna In Khatro Ke Khiladi 15: 'खतरों के खिलाड़ी 15' से गौरव खन्ना का पत्ता अब कट चुका है। गौरव ने अपनी चोट को देखते हुए शो छोड़ने का फैसला ले लिया।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 14, 2026

Gaurav Khanna In Khatro Ke Khiladi 15

खतरों के खिलाड़ी 15 (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)

Gaurav Khanna In Khatro Ke Khiladi 15: टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर वापसी करने के कुछ ही समय बाद खुद प्रतियोगिता से बाहर होने का फैसला लिया। खास बात ये रही कि उन्होंने एलिमिनेशन स्टंट जीतकर रुहानिका धवन को बाहर होने से बचाया, लेकिन अपनी चोट और सेहत को देखते हुए शो छोड़ दिया। जाते वक्त गौरव भावुक हो गए और रोहित शेट्टी से गले मिलकर उनके पैर भी छुए।

वाइल्ड कार्ड बनकर लौटे थे गौरव

गौरव खन्ना इससे पहले 'खतरों के खिलाड़ी 15' से बाहर हो चुके थे। हालांकि, बाद में उन्हें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में दोबारा शो में आने का मौका मिला। वापसी के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि गौरव अब लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन अगले ही हफ्ते उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया।

इस हफ्ते के एलिमिनेशन टास्क में प्रतियोगियों को हवा में लटके एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचना था और वहां लगे झंडों को निकालकर टास्क पूरा करना था। गौरव ने दो झंडे निकालने में सफलता हासिल की, जबकि रुहानिका धवन सिर्फ एक झंडा निकाल पाईं। टास्क के दौरान रुहानिका प्लेटफॉर्म से फिसलकर नीचे गिर गईं, जिसके बाद उनका स्टंट तुरंत रोक दिया गया।

स्टंट जीतने के बाद भी छोड़ दिया शो

परिणाम के हिसाब से रुहानिका को एलिमिनेशन का सामना करना था, लेकिन गौरव ने अपनी स्थिति को देखते हुए प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। उन्होंने रोहित शेट्टी को बताया कि वह अपनी सेहत को और मुश्किल में नहीं डालना चाहते। गौरव का कहना था कि आने वाले स्टंट लगातार कठिन होने वाले हैं और अगर वह पूरी तरह फिट नहीं हैं, तो किसी ऐसे प्रतियोगी की जगह नहीं लेना चाहते जो शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो।

गौरव के इस फैसले की वजह उनकी कोहनी की चोट बताई गई। उनका मानना था कि चोट के साथ आगे बढ़ने पर वह अपना सौ फीसदी प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने खुद पीछे हटना बेहतर समझा।

रोहित शेट्टी को गले लगाकर रो पड़े गौरव

शो से विदाई लेते वक्त गौरव खन्ना काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने साथी प्रतियोगियों से माफी मांगी और अपने फैसले के लिए रोहित शेट्टी से भी माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने रोहित को गले लगाया और उनके पैर छूकर शो से विदा ली।

रुहानिका धवन भी गौरव से बात करने पहुंचीं और उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन गौरव अपने निर्णय पर कायम रहे। उन्होंने साफ किया कि चोट की वजह से वह आगे के टास्क में अपना पूरा दम नहीं लगा पाएंगे।

फैंस ने भी दी भावुक प्रतिक्रिया

गौरव के बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कई फैंस ने उन्हें सच्चा और दिल का अच्छा इंसान बताते हुए उनके फैसले की सराहना की। कुछ दर्शकों का कहना था कि गौरव के चेहरे पर शो छोड़ने का दुख और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वहीं, कई लोगों ने उन्हें असली विजेता बताया।

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Khatron Ke Khiladi 15 Winner

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Updated on:

14 Sept 2026 11:55 am

Published on:

14 Sept 2026 11:55 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / रोहित शेट्टी के शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को छोड़ने पर फूट-फूटकर रोए गौरव खन्ना, चोट के चलते लिया फैसला

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