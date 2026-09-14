Bigg Boss 20: ‘वीकेंड का वार’ में घर जाते-जाते बचीं उदिति सिंह, मिले सबसे कम वोट, फिर क्यों नहीं हुई बाहर?

Weekend Ka Vaar Uditi Singh avoids eviction after major twist: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का पहला 'वीकेंड का वार' काफी शानदार रहा। जहां होस्ट सलमान खान ने पहले ही हफ्ते में प्रतियोगियों को रियलिटी चेक दिया और उन्होंने काजी तौकीर को रॉकस्टार घोषित कर दिया। वहीं, पहले हफ्ते में बेघर होने के लिए अरिश्फा खान, कनिका मान, लव गिल और उदिति सिंह को नॉमिनेट किया गया था। लेकिन जब एलिमिनेशन की बारी आई, तो शो में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सभी घरवालों और दर्शकों को हैरान कर दिया।