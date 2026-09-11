Bigg Boss 20: पूर्व पति बादशाह को याद कर भावुक हुईं ईशा रिखी, बोलीं- सही लोगों के साथ कभी सही नहीं होता

Isha Rikhi On Badshah in Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का घर सिर्फ विवादों का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यहां कंटेस्टेंट की निजी जिंदगी के कई अनछुए पहलू और दर्द भी छलक कर सामने आ रहे हैं। शो के हाल ही के एपिसोड में पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी का बादशाह संग टूटे रिश्ते और धोखे का दर्द एक बार फिर छलकर सामने आया है। उन्होंने माही विज से अपने तलाक, शादी और चेहरे की बनाकर को लेकर खुलकर बात की।