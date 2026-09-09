‘अपना रॉकस्टार उधर है’, काजी तौकीर के लिए पहली बार ‘बिग बॉस 20’ देख रहे अरिजीत सिंह, पोस्ट करके दिया रिएक्शन

अरिजीत सिंह और काजी तौकीर की पहचान आज की नहीं है। दोनों करीब दो दशक पहले आए सिंगिंग रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल’ से जुड़े रहे हैं। उस दौर में दोनों ने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी। समय के साथ अरिजीत सिंह भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में शामिल हो गए, वहीं काजी तौकीर ने भी मनोरंजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।