‘मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं’, Bigg Boss 20 में काजी तौकीर के अजीब एक्ट ने उड़ाई घरवालों की नींद

Qazi Touqeer Bigg Boss 20: सिंगर और 'फेम गुरुकुल' से मशहूर हुए काजी तौकीर बिग बॉस 20 के सबसे मनोरंजक कंटेस्टेंट्स में से एक के तौर पर सामने आ रहे हैं। शो और लाइव फीड से उनकी हरकतों के क्लिप्स ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, और उनके हालिया एक्ट ने पूरे घर को परेशान कर दिया। हाल के एपिसोड में, काजी ने आधी रात को कुछ अलौकिक चीज देखने का नाटक किया, जिससे उनके साथी घरवाले डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि यह सब दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किया गया एक एक्ट था।