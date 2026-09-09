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‘मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं’, Bigg Boss 20 में काजी तौकीर के अजीब एक्ट ने उड़ाई घरवालों की नींद

Qazi Touqeer Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट काजी तौकीर ने अपनी अजीब हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन किया, उनकी इन एक्टिविटीज में देर रात किया गया एक ऐसा एक्ट भी शामिल था जिसने घरवालों को चौंका दिया और उनकी नीदें उड़ा दीं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 09, 2026

Qazi Touqeer, Bigg Boss 20

काजी तौकीर ने बिग बॉस 20 में किया नाटक। (फोटो सोर्स: instagram- qazitouqeer_official)

Qazi Touqeer Bigg Boss 20: सिंगर और 'फेम गुरुकुल' से मशहूर हुए काजी तौकीर बिग बॉस 20 के सबसे मनोरंजक कंटेस्टेंट्स में से एक के तौर पर सामने आ रहे हैं। शो और लाइव फीड से उनकी हरकतों के क्लिप्स ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, और उनके हालिया एक्ट ने पूरे घर को परेशान कर दिया। हाल के एपिसोड में, काजी ने आधी रात को कुछ अलौकिक चीज देखने का नाटक किया, जिससे उनके साथी घरवाले डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि यह सब दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किया गया एक एक्ट था।

काजी तौकीर ने बिग बॉस 20 के घरवालों को डराया

हाल के एपिसोड में, काजी ने एक ऐसा स्टंट किया जिससे बिग बॉस 20 के घरवाले डर गए और उनकी नींद खराब हो गई। जब सब सो रहे थे, काजी ने ऐसा नाटक करना शुरू किया जैसे उन्होंने कोई सुपरनैचुरल चीज देखी हो और वो उससे बुरी तरह प्रभावित हुए हों। उन्होंने अपना नाटक जारी रखा, जिससे अरिशफा खान और घर के बाकी सदस्य डर गए।

घरवाले बेडरूम से बाहर निकल आए और तब तक बाहर खड़े रहे जब तक काजी शांत नहीं हो गए। हालांकि, बाद में काजी को कैमरे के सामने ये कहते हुए देखा गया कि ये पूरा एपिसोड दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किया गया एक एक्ट था। उन्होंने कहा, "मैं अपनी हंसी रोक रहा हूं। मैं ऑस्कर-लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा हूं। मैं भारत के 100 करोड़ लोगों का मनोरंजन कर रहा हूं। यह बहुत बढ़िया है। इन लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं।"

बाद में, जब घरवालों ने काजी तौकीर से पूछा कि क्या वो ठीक हैं, तो उन्होंने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, "वह चाहती थी कि मैं हंसूं," और ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने किसी लड़की को देखा हो और बस उसके निर्देशों का पालन कर रहे हों। जबकि घरवालों को यकीन हो गया था कि काजी सच में परेशान हैं, असल में वो अपने आस-पास के सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे थे।

अगली सुबह, घरवालों ने काजी से कहा कि उनके देर रात के स्टंट की वजह से वो सिर्फ चार घंटे ही सो पाए और तब काजी ने कहा, 'मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं।'

एक और क्लिप में, काजी को अरिशफा से बात करते हुए और एक और अजीब दावा करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा, "मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। सोचिए, मैं 3 दिनों में सिर्फ 1 घंटा सोया हूं, फिर भी एनर्जेटिक हूं।"

काजी तौकीर ने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की याद दिला दी

उनकी बातों और बड़े-बड़े दावों ने दर्शकों को बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की याद दिला दी, जो अपनी आलीशान लाइफ़स्टाइल के बारे में बातें करने और घर के दूसरे सदस्यों को परेशान करने के लिए जानी जाती थीं।

कई फैंस ने दोनों कंटेस्टेंट्स की तुलना की। एक फैन ने लिखा, "काजी, तान्या मित्तल का मेल वर्जन हैं।" दूसरे ने कमेंट किया, "आप तान्या मित्तल हैं।" एक और कमेंट था, "तान्या मित्तल का भतीजा।" हालांकि, कुछ दर्शक काजी की हरकतों का मजा भी ले रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "वह भरपूर एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। मुझे वो बहुत पसंद हैं।"

काजी तौकीर के बारे में

बता दें कि साल 2005 में कश्मीर के इस सिंगर को देशभर में पहचान मिली थी। उन्होंने रूपरेखा बनर्जी के साथ रियलिटी सिंगिंग शो ‘फेम गुरुकुल’ जीता था। इस जीत के बाद वो टीवी के मशहूर चेहरों में शामिल हो गए। इसी शो में अरिजीत सिंह भी कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। ‘फेम गुरुकुल’ के बाद काजी तौकीर ने एक्टिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया। सैफ अली खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘फैंटम’ के चर्चित गाने ‘अफगान जलेबी’ को काजी ने ही गया है।

बिग बॉस 20 के बारे में

इस रियलिटी शो को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं और इस सीजन की थीम 'तथास्तु' है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को दो लाइफ मिलती हैं। इस हफ्ते आम्रपाली दुबे, लव गिल, अरिशफा खान और कनिका मान नॉमिनेट हुए हैं। हालांकि, इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट शो से बाहर नहीं होगा, लेकिन उनमें से किसी एक को अपनी एक लाइफलाइन गंवानी पड़ेगी। आप बिग बॉस 20 को JioHotstar और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं।

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Updated on:

09 Sept 2026 02:02 pm

Published on:

09 Sept 2026 02:02 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं’, Bigg Boss 20 में काजी तौकीर के अजीब एक्ट ने उड़ाई घरवालों की नींद

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