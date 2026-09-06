‘बिग बॉस 20’ के सेट पर पहुंचे निरहुआ, लोगों ने किए कमेंट, बोले- आम्रपाली दुबे को छोड़ने आए हैं क्या?

Dinesh Lal Yadav aka Nirahua Bigg Boss 20 Set: टीवी के सबसे चर्चित और फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के शानदार प्रीमियर में अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। 6 सितंबर यानी आज इसका ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है। इससे पहले मेकर्स एक से बढ़कर एक दिलचस्प प्रोमो जारी कर रहे हैं। हाल ही में सामने आया 'बिग बॉस 20' का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मीम की बाढ़ में बदल गया है। इस प्रोमो में दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' की एक खास और मजेदार एंट्री देखने को मिली है।