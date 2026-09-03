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‘ऐसे कौन हंसता है’, समय रैना ने वरुण धवन की सिग्नेचर स्माइल पर कसा तंज, एक्टर भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

Samay Raina on Varun Dhawan: समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में वरुण धवन की सिग्नेचर स्माइल का मज़ाक उड़ाकर उन्हें निशब्द कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 03, 2026

Samay Raina Roast Varun Dhawan

समय रैना ने वरुण धवन का उड़ाया मजाक। (फोटो सोर्स: instagram- maisamayhoon)

Samay Raina Roast Varun Dhawan:समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का पहला नेटफ्लिक्स-एक्सक्लूसिव एपिसोड वरुण धवन और अन्य खास मेहमानों के साथ रिलीज हुआ। दो महीने पहले कॉमेडियन समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के नए सीजन के साथ कमबैक किया और तब से यह शो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुवार को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का पहला नेटफ्लिक्स-एक्सक्लूसिव एपिसोड वरुण धवन और अन्य खास मेहमानों के साथ रिलीज हुआ।

'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर वरुण

क्लिप में वरुण एक कंटेस्टेंट को कुछ एक्ट करने के लिए कहते हुए दिखे। कंटेस्टेंट ने सुझाव मांगा, लेकिन पैनल में से किसी ने मजाक में कहा कि वो तो एक्ट करेगा, लेकिन वरुण का क्या? इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े और वरुण ने भी इसे खेल-खेल में लिया। फिर एक्टर ने समय रैना को बुलाया और सुझाव दिया कि वो भी परफॉर्मेंस में शामिल हों।

समय ने कहा कि वे तीन जानवरों की तरह एक्ट करेंगे और वो सबसे पहले करेगा। उसका एक्ट? वही सिग्नेचर साइड-स्माइल दिखाना जो वरुण की फिल्मों में उनके एक्सप्रेशन के तौर पर वायरल हो गई है। एक्टर ने समय का एक्सप्रेशन देखा और खुद भी शामिल हो गए, बाकी दर्शकों के साथ मुस्कुराने लगे।

एपिसोड कहां देखें?

वरुण धवन और अन्य खास मेहमानों से सजा पहला नेटफ्लिक्स-एक्सक्लूसिव एपिसोड 4 सितंबर को प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। एक प्रेस स्टेटमेंट में वरुण ने कहा, "कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसे परफॉर्म करना और देखना मुझे बहुत पसंद है। समय की कॉमेडी इतनी अप्रत्याशित है कि मैं इसे लाइव अनुभव करना चाहता था। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया और उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स पर सभी लोग इस स्पेशल शो का उतना ही मजा लेंगे जितना मैंने लिया।"

वरुण धवन ने समय के साथ शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

कुछ समय पहले वरुण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर समय के साथ एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वह अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के गाने 'वाओ' (Wow) को प्रमोट करते दिखे, जिसे हार्डी संधू और किरण बाजवा ने गाया है। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गया था और कई फैंस इस पर गाते और डांस रील्स बनाते दिखे। इस क्लिप में एक्टर अपना गाना गाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन समय उन्हें तुरंत रोक देते हैं और मजाक-मजाक में गाने की बुराई करते हुए कहते हैं, "ऐसे नहीं चलेगा गाना यार।" वरुण ने जवाब दिया, "क्यों? मुझे लगा था कि ऐसे गाने चलते हैं।" समय ने अपने खास अंदाज में मजाकिया लहजे में कहा, "अच्छा गाना बनाओ, अपने आप चलेगा यार।" वरुण ने कहा, "शिट यार, मुझे लगा था कि ऐसे ही चल जाएगा।"

वरुण धवन के वर्कफ्रंट के बारे में

काम की बात करें तो, वरुण कुछ समय पहले 'है जवानी तो इश्क होना है' में दिखे थे। इस फिल्म ने लंबे समय बाद पिता-बेटे की जोड़ी डेविड धवन और वरुण को एक साथ लाया। फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी मुख्य भूमिकाओं में थीं। यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी।

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Entertainment

Updated on:

03 Sept 2026 07:03 pm

Published on:

03 Sept 2026 07:03 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘ऐसे कौन हंसता है’, समय रैना ने वरुण धवन की सिग्नेचर स्माइल पर कसा तंज, एक्टर भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

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