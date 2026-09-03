‘ऐसे कौन हंसता है’, समय रैना ने वरुण धवन की सिग्नेचर स्माइल पर कसा तंज, एक्टर भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

कुछ समय पहले वरुण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर समय के साथ एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वह अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के गाने 'वाओ' (Wow) को प्रमोट करते दिखे, जिसे हार्डी संधू और किरण बाजवा ने गाया है। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गया था और कई फैंस इस पर गाते और डांस रील्स बनाते दिखे। इस क्लिप में एक्टर अपना गाना गाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन समय उन्हें तुरंत रोक देते हैं और मजाक-मजाक में गाने की बुराई करते हुए कहते हैं, "ऐसे नहीं चलेगा गाना यार।" वरुण ने जवाब दिया, "क्यों? मुझे लगा था कि ऐसे गाने चलते हैं।" समय ने अपने खास अंदाज में मजाकिया लहजे में कहा, "अच्छा गाना बनाओ, अपने आप चलेगा यार।" वरुण ने कहा, "शिट यार, मुझे लगा था कि ऐसे ही चल जाएगा।"