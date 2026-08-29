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‘अपनी औकात में रहो’ India’s Got Latent 2 में ओरी ने समय रैना को दी धमकी, शेरोन वर्मा ने लूटी महफिल

Orry Warns Samay Raina: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में ओरी और समय रैना के बीच जमकर मजाक-मस्ती हुई। ओरी ने समय रैना को सावधान रहने और हद में रहने की चेतावनी दी।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 29, 2026

Orry Warns Samay Raina

ओरी ने दी समय रैना को दी चेतावनी। (फोटो सोर्स: X/@Sunil_Goriyaa)

Orry Samay Raina India's Got Latent 2: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का नया एपिसोड आ गया है, जिसमें ओरी, अर्चना पूरन सिंह, निशांत सूरी और शेरोन वर्मा मौजूद थे। शो में मजाक-मस्ती के दौरान ओरी ने समय रैना को सावधान रहने और हद में रहने की चेतावनी दी। समय ने 'वंतारा' (Vantara) को लेकर मजाक किया, जिस पर ओरी ने कहा कि वहां बंदरों को रखा जाता है और समय वहां बेहतर जिंदगी जी पाएगा।

शो के दौरान, ओरी ने मजाक में कहा कि वह एपिसोड की शूटिंग के लिए लंदन से आए हैं, और पहली बार वह ऐसे पैनल पर हैं जहां उनके अलावा वह किसी और को नहीं जानते। वहीं, समय मजाक करते हुए दर्शकों से कहते हैं, "आज तो मैं इसकी…" बाद में, कॉमेडियन ओरी से कहते हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह घर-घर में पहचाना जाने वाला नाम बनना चाहते हैं, और अब वह बन चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, "इससे पता चलता है कि जहां चाह है, वहां 'गे' (Gay) है।"

ओरी ने दी समय रैना को दी चेतावनी

इसके बाद ओरी समय को चेतावनी देते हुए कहते हैं, "जिन लोगों को मैं जानता हूं, अगर तुम अंदर गए तो इस बार बाहर नहीं आ पाओगे। सावधान रहो! अपनी औकात में रहो।" इस पर समय रैना जवाब देते हैं, "कहां डालेगा? वंतारा में?" इस पर ओरी कहते हैं, "वहां बंदरों को ही डालते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "तुम वहां बेहतर जिंदगी जी पाओगे, तुम्हें ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।" बता दें इस पूरे एपिसोड के दौरान ओरी और समय ने एक-दूसरे को जमकर ट्रोल किया।

शेरोन वर्मा ने महफिल लूट ली

'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 1 में कंटेस्टेंट के तौर पर आईं शेरोन, सीजन 2 के हालिया एपिसोड में जज के तौर पर नजर आईं और लोग उनसे काफी प्रभावित हुए।

एक यूजर ने ट्वीट किया, "शेरोन वर्मा का ह्यूमर जबरदस्त है। पहले उन्होंने समय रैना की क्लास लगाई। फिर उन्होंने ओरी को रोस्ट किया। उनका कॉन्फिडेंस, टाइमिंग, पंचलाइन… सब कुछ एकदम टॉप-क्लास था।"

एक और X यूजर ने लिखा, "शेरोन वर्मा ने समय रैना के मजाक से बिहार की इज्जत बचाई। समय रैना ने शेरोन वर्मा को यह कहकर ट्रोल करने की कोशिश की कि वह भी उन बिहारियों जैसी ही हैं जो नौकरी और काम की तलाश में मुंबई आते हैं। लेकिन शेरोन वर्मा ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य, बिहार छोड़ा। तुम तो कश्मीर से भागकर यहां आए थे।' यह बहुत ही जबरदस्त जवाब था।"

'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का अगला एपिसोड

बता दें कि शो का लेटेस्ट एपिसोड अगले एपिसोड के एक छोटे से प्रोमो के साथ खत्म हुआ, जिसमें राखी सावंत नजर आएंगी। प्रोमो में समय कहते हैं कि शुरुआती कुछ एपिसोड में उन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की, और लोगों ने कहा, "वो बात नहीं रही।" फिर वह राखी का परिचय देते हैं। राखी के फैंस 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का अगला एपिसोड देखने के लिए बहुत उत्साहित होंगे।

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Updated on:

29 Aug 2026 07:52 am

Published on:

29 Aug 2026 07:52 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘अपनी औकात में रहो’ India’s Got Latent 2 में ओरी ने समय रैना को दी धमकी, शेरोन वर्मा ने लूटी महफिल

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