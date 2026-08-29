‘अपनी औकात में रहो’ India’s Got Latent 2 में ओरी ने समय रैना को दी धमकी, शेरोन वर्मा ने लूटी महफिल

शो के दौरान, ओरी ने मजाक में कहा कि वह एपिसोड की शूटिंग के लिए लंदन से आए हैं, और पहली बार वह ऐसे पैनल पर हैं जहां उनके अलावा वह किसी और को नहीं जानते। वहीं, समय मजाक करते हुए दर्शकों से कहते हैं, "आज तो मैं इसकी…" बाद में, कॉमेडियन ओरी से कहते हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह घर-घर में पहचाना जाने वाला नाम बनना चाहते हैं, और अब वह बन चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, "इससे पता चलता है कि जहां चाह है, वहां 'गे' (Gay) है।"