‘भाई मेरे में से FIR हटवा दे यार’, SC के फैसले के बाद समय रैना का पुराना वीडियो वायरल, कमेंट्स में शुरू हुई अजीबोगरीब डिमांड

समय रैना के इस पुराने वीडियो पर कमेंट्स का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक यूजर ने लिखा, 'भाई अरबपति बना दे यार।' वहीं किसी ने अपनी सरकारी नौकरी लगवाने की फरमाइश कर दी। इस तरह वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स अपनी-अपनी ‘मैनिफेस्टेशन’ डिमांड लेकर पहुंच गए। दरअसल, ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ से जुड़े विवाद के बाद समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया समेत कई लोगों के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर मामले दर्ज हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समय का यह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का नया विषय बन गया है।