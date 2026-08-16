कौन हैं एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी, जिन्हें ट्रेन में झगड़े के बाद किया गया गिरफ्तार? टीवी के इन फेमस शोज में आ चुकी हैं नजर

Antara Banerjee train controversy:टीवी और फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी इन दिनों अरावली एक्सप्रेस में हुए विवाद को लेकर चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 अगस्त को सूरत जाते वक्त ट्रेन के रिजर्व एसी कोच में सीट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि रेलवे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंतरा को हिरासत में लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि अंतरा बनर्जी कौन हैं और अब तक किन टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।