कौन हैं अभिनेत्री अनन्या राज? जिनके परिवार ने 1 महीने तक छुपाई उनके निधन की खबर, इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर

अनन्या राज एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो हिंदी और रीजनल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। मुंबई में पली-बढ़ीं अनन्या ने फिल्मों और म्यूजिक वीडियो के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई थी। अनन्या राज कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई हैं। उन्होंने साल 2016 में आई फिल्म '7 ऑवर्स टू गो' में शानदार काम किया था, साथ ही उन्होंने साल 2017 में आई फिल्म 'द फाइनल एग्जिट में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने साल 2019 में आई घोस्ट में काम कर ऑडियंस को एंटरटेन किया। इन फिल्मों के अलावा अनन्या ने कुछ वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया था।