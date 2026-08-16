दुबला चेहरा, बीमार शरीर! 55 के सोहेल खान ने अपने वजन कम होने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं ली सप्लीमेंट्स

Sohail Khan On Weight Loss: बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता सोहेल खान (Sohail Khan) हाल ही में अपने अचानक घटे वजन और काफी दुबले-पतले लुक को लेकर चर्चा में हैं। 55 साल के सोहेल हाल ही में द अलायंस शो में भी नजर आए थे। उसमें भी उनकी सेहत देख लोग सवाल उठा रहे थे। कुछ लोगों ने उनके वजन कम होने को किसी बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने वजन घटाने के लिए 'ओजेंपिक' (Ozempic) जैसी दवाओं या फैट-बर्निंग सप्लीमेंट्स का सहारा लिया है। अब खुद सोहेल ने अपनी हालत को लेकर खुलासा किया है।