Batwara 1947 Vs Awarapan 2 Box Office: तीसरे दिन ‘आवारापन 2’ ने ‘बटवारा 1947’ को चटाई धूल, रविवार को इमरान हाशमी ने मारी बाजी

sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी फिल्म 'आवारापन 2' ने तीसरे दिन यानी रविवार 16 अगस्त को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 26.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म की कमाई की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने पहले दिन 22 करोड़, दूसरे दिन 33.75 करोड़ और तीसरे दिन 26.25 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 82 करोड़ रुपये पहुंच गया है।