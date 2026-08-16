16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Shaktiman: ‘वंदे मातरम’ होना चाहिए नेशनल एंथम, ‘जन गण मन’ क्वीन एलिजाबेथ के श्रद्धांजलि में लिखा गया था! मुकेश खन्ना ने उठाया सवाल

Mukesh Khanna: शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना ने ‘जन गण मन’ और ‘वंदे मातरम’ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने नेशनल एंथम बदलने की बात कही है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Aug 16, 2026

Mukesh Khanna National Anthem Statement

शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना का बयान- ‘जन गण मन’ नहीं, ‘वंदे मातरम’ हो नेशनल एंथम (इमेज सोर्स: ANI)

Mukesh Khanna National Anthem Statement: मुकेश खन्ना एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। ‘शक्तिमान’ फेम एक्टर ने इस बार देश के राष्ट्रगान को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि ‘जन गण मन’ की जगह ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए।

दरअसल, मुकेश खन्ना ने यह बात न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने दावा किया कि ‘जन गण मन’ ब्रिटिश शाही परिवार के सम्मान में लिखा गया था।

‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाने की मांग

मुकेश खन्ना ने कहा कि वह पहले भी ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाने की बात कह चुके हैं। ‘वंदे मातरम’ देश की भावना और स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ‘वंदे मातरम’ को देशभर में और ज्यादा प्रमुखता मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ‘वंदे मातरम’ पर करीब सात मिनट का एक गाना रिकॉर्ड किया है।

‘जन गण मन’ पर क्या बोले मुकेश खन्ना?

मुकेश खन्ना ने ‘जन गण मन’ को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने इसे राष्ट्रगान के रूप में हटाने की मांग तक कर दी। उन्होंने बातचीत में साफ-साफ कहा कि ‘जन गण मन’ क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा गया था। इसी आधार पर उन्होंने ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाने की मांग रखी।

पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं

मुकेश खन्ना इससे पहले भी अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। वह अक्सर फिल्मों, कॉमेडी और सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं।

'वंदे मातरम' को लेकर बढ़ा विवाद

दूसरी तरफ ‘वंदे मातरम’ को लेकर कर्नाटक में नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता विकास पुत्तूर ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है।

भाजपा नेता का आरोप है कि 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम’ के सम्मान में कथित तौर पर अनादर हुआ। उनके मुताबिक, कार्यक्रम में सोनिया गांधी मौजूद थीं और उन्होंने गीत को बीच में रोकने के लिए कहा।

भाजपा नेता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की

विकास पुत्तूर कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस से मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यह घटना जानबूझकर की गई हो सकती है। उन्होंने पुलिस से मामले में राजनीतिक दबाव के बिना जांच करने की अपील की। पुत्तूर ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो वह हाईकोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराएंगे।

अपनी शिकायत में उन्होंने ‘वंदे मातरम’ के ऐतिहासिक महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा है।

भारत में ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। वहीं, ‘जन गण मन’ देश का राष्ट्रगान है। दोनों को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। अब सोनिया गांधी को लेकर की गई इस शिकायत के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ने की संभावना है।

Vande Mataram Controversy: बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर सोनिया गांधी पर उठाये सवाल, बोले-‘असली चेहरा सामने आ ही जाता है’

ये भी पढ़ें
Vande Mataram Controversy news

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 06:11 pm

Published on:

16 Aug 2026 06:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Shaktiman: ‘वंदे मातरम’ होना चाहिए नेशनल एंथम, ‘जन गण मन’ क्वीन एलिजाबेथ के श्रद्धांजलि में लिखा गया था! मुकेश खन्ना ने उठाया सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कौन हैं अभिनेत्री अनन्या राज? जिनके परिवार ने 1 महीने तक छुपाई उनके निधन की खबर, इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर

Actress Ananya Raj Passed Away at 27 who is she movie career
बॉलीवुड

‘मुन्ना भाई’ फेम अश्विन मुशरान पर एक्सीडेंट का लगा आरोप, पिता-पुत्र को मारी टक्कर, फिर की बहस?

Munna bhai actor Ashwin Mushran Accused Of Hitting biker in goa
बॉलीवुड

दुबला चेहरा, बीमार शरीर! 55 के सोहेल खान ने अपने वजन कम होने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं ली सप्लीमेंट्स

Sohail Khan On Sudden Weight Loss denies taking Ozempic supplements
बॉलीवुड

Batwara 1947 vs Awarapan 2 Box Office Collection: स्वतंत्रता दिवस पर चमकी ‘बटवारा 1947’ की किस्मत, ‘आवारापन 2’ ने भी लगाई जबरदस्त छलांग

batwara 1947 vs awarapan 2 box office collection day 2 independence day
बॉलीवुड

‘Male Co-stars कहते थे ये तो एक्टिविस्ट है’, इंडस्ट्री की सोच पर बोलीं दीया मिर्जा, ‘महिलाओं को जज किया जाता है’

Dia Mirza Male Co-stars
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.