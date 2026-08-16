Shaktiman: ‘वंदे मातरम’ होना चाहिए नेशनल एंथम, ‘जन गण मन’ क्वीन एलिजाबेथ के श्रद्धांजलि में लिखा गया था! मुकेश खन्ना ने उठाया सवाल

मुकेश खन्ना ने कहा कि वह पहले भी ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाने की बात कह चुके हैं। ‘वंदे मातरम’ देश की भावना और स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ‘वंदे मातरम’ को देशभर में और ज्यादा प्रमुखता मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ‘वंदे मातरम’ पर करीब सात मिनट का एक गाना रिकॉर्ड किया है।