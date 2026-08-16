Vande Mataram Controversy: बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर सोनिया गांधी पर उठाये सवाल, बोले-‘असली चेहरा सामने आ ही जाता है’

Ravneet Bittu On Sonia Gandhi: कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ के गायन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के लिए ‘वंदे मातरम’ हमेशा से गर्व और सम्मान का गीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विवाद के जरिए सोनिया गांधी का 'असली चेहरा' सामने आ गया है। बिट्टू ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ देशवासियों के दिलों में बसा हुआ है और किसी के इसे रोकने से इसकी महत्ता कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने देशभक्ति के गीत और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस गीत को हमेशा सम्मान देते रहेंगे।