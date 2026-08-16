पश्चिम बंगाल: कांग्रेस नेता और उनके 24 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या, कार से लौट रहे थे घर

पश्चिम बंगाल: कांग्रेस नेता और उनके 24 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या (photo-IANS)
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कांग्रेस नेता और उनके युवा बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार, बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और नदिया जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनीसुर रहमान (50) शनिवार को बेथुआडहरी से अपने 24 वर्षीय बेटे अबू सुफियान के साथ कार द्वारा घर लौट रहे थे। इसी दौरान नागाडी रेलवे फाटक के पास अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी।
शुरुआती पुलिस जांच के मुताबिक, हमलावरों ने केवल गोलियां ही नहीं चलाईं, बल्कि पिता-पुत्र पर धारदार हथियारों से भी हमला किया। हमले में अत्यधिक खून बह जाने के कारण दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
50 वर्षीय रहमान नकाशीपाड़ा इलाके के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक थे। वह लंबे समय से पार्टी के लिए संगठन से जुड़ी कई जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। इस दोहरे हत्याकांड पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसी जघन्य वारदात जनता की सुरक्षा और निष्पक्ष राजनीति करने के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मैं इस निर्मम हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मामले की निष्पक्ष व निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके में नाकाबंदी कर दी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
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