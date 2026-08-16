पश्चिम बंगाल: कांग्रेस नेता और उनके 24 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या, कार से लौट रहे थे घर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कांग्रेस नेता और उनके युवा बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार, बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और नदिया जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनीसुर रहमान (50) शनिवार को बेथुआडहरी से अपने 24 वर्षीय बेटे अबू सुफियान के साथ कार द्वारा घर लौट रहे थे। इसी दौरान नागाडी रेलवे फाटक के पास अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी।