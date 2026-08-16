PM मोदी ने किसे कहा ‘दिमागी नक्सली’? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया पूरा मामला

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष के नेता खुद को 'दिमागी नक्सली" बताने लगे हैं। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मुझे 'दिमागी नक्सल' होने पर गर्व है।' पीएम के बयान पर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पहले उन्होंने अपने विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा। अब वे उन्हें 'दिमागी नक्सल' कर रहे हैं। यह उनकी हताशा का निश्चित संकेत है। यह अलग बात है कि आखिरकार वे वही करते हैं जिसकी ये तथाकथित 'अर्बन नक्सल' या अब 'दिमागी नक्सल' मांग या वकालत करते हैं।