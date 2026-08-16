16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

PM मोदी ने किसे कहा ‘दिमागी नक्सली’? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया पूरा मामला

‘दिमागी नक्सली’ को लेकर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं के लिए यह शब्द नहीं कहा था, बल्कि माओवाद और अलगाववाद का समर्थन करने वालों के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 16, 2026

Kiren Rijiju

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Photo-IANS)

नई दिल्ली। 'दिमागी नक्सली' को लेकर हो रहे विवाद के बीच संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्टीकरण दिया है। किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को 'दिमागी नक्सली' नहीं कहा है।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को 'दिमागी नक्सली' नहीं कहा। 'दिमागी नक्सली' सिर्फ वे लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और नॉर्थ-ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए 'चिकन नेक' को काटना चाहते हैं।

PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में क्या कहा था?

दरअसल, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के संबोधन में कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं से उनके नौजवानों को छीन लिया, उन्हें बर्बाद कर दिया और मां-बाप के सपनों को चूर-चूर कर दिया। नक्सलवाद ने चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बड़ी आबादी को, बंदूक की नोक पर दबोचकर रखा था और संविधान की धज्जियां उड़ा दी थीं और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3500 से ज्यादा पुलिस सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए।

पीएम मोदी ने आगे कहा था कि 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली-माओवादी हिंसा में आखिरी सांस की भी ताकत नहीं रही। हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं, वे हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए, भांति-भांति के दांव खेल रहे हैं, इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा।

पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष के नेता खुद को 'दिमागी नक्सली" बताने लगे हैं। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मुझे 'दिमागी नक्सल' होने पर गर्व है।' पीएम के बयान पर जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पहले उन्होंने अपने विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा। अब वे उन्हें 'दिमागी नक्सल' कर रहे हैं। यह उनकी हताशा का निश्चित संकेत है। यह अलग बात है कि आखिरकार वे वही करते हैं जिसकी ये तथाकथित 'अर्बन नक्सल' या अब 'दिमागी नक्सल' मांग या वकालत करते हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि आप देश के युवाओं को 'दिमागी नक्सल' बुला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपसे सवाल करते हैं? 75 मिनट के उबाऊ भाषण में एक हारा हुआ, थका हुआ आदमी नजर आया जिसको जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं। पंडित नेहरू को महापुरुष बुलाना अच्छा था।

लाल किले से PM मोदी का बड़ा संकल्प, ‘फ्रैजाइल फाइव’ से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा भारत

ये भी पढ़ें
PM Modi Red Fort Speech

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 02:44 pm

Published on:

16 Aug 2026 02:38 pm

Hindi News / National News / PM मोदी ने किसे कहा ‘दिमागी नक्सली’? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘सोनिया गांधी देश से बिना शर्त माफी मांगें’, वंदे मातरम् विवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज की मांग

Sonia Gandhi, Vande Mataram Controversy, Sumitro Chatterjee, Bankim Chandra Chattopadhyay Descendant, Sonia Gandhi Apology, Vande Mataram Row, Vande Mataram News, Sonia Gandhi Vande Mataram, BJP MLA Sumitro Chatterjee,
राष्ट्रीय

रांची में 22वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी, कहा- मांगें मान लीं तो अगले चुनाव में भी छात्र CM के साथ

Jharkhand Student Protest
राष्ट्रीय

‘रात में परिवार के साथ खाना खाया, व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं था’, पूर्व TMC विधायक आशीष बनर्जी के भाई का बयान

TMC leader Ashis Banerjee
राष्ट्रीय

Vande Mataram Controversy: बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर सोनिया गांधी पर उठाये सवाल, बोले-‘असली चेहरा सामने आ ही जाता है’

Vande Mataram Controversy news
राष्ट्रीय

पटना पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार बोले- बिहार ने अमेरिका-इंग्लैंड को भी पछाड़ा, मतदान में टूटे सारे रिकॉर्ड

CEC Gyanesh Kumar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.