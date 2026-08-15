लाल किले से PM मोदी का बड़ा संकल्प, ‘फ्रैजाइल फाइव’ से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा भारत

PM Modi Independence Day Speech: 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधित करते हुए कहा कि हम आज दुनिया की मेजर इकोनॉमी में फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब हम रुक नहीं सकते हैं। हमें तेजी से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। देश को विकसित बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनकर स्वदेशी उत्पादों को दुनिया के बाजारों में पहुंचाना होगा। पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। देश का संकल्प है कि 2047 तक हम देश को विकसित बनाएंगे और 140 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ इस लक्ष्य को हासिल करेगा।