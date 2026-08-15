ईरान जंग से सबक लेकर भारत ने बनाई ड्रोन फोर्स योजना, सेना को जल्द मिलेंगे ₹1,577 करोड़ के कामिकेज ड्रोन

निगरानी के लिए सेना को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएएस, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएएस, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट और अलग-अलग दूरी के लिए मानवरहित एयर लिटोरल सिस्टम चाहिए। वहीं हमले के लिए सेना लंबी, मध्यम और छोटी दूरी तक मार करने वाले लोइटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन स्वार्म और हमला करने में सक्षम एफपीवी ड्रोन तलाश रही है। इसके अलावा हंटर किलर सिस्टम और गाइडेड-अनगाइडेड बम ले जाने वाले खास सिस्टम भी सेना की जरूरतों में शामिल हैं।