रांची में JPSC-JSSC विवाद के बीच नया मोड़, देवेंद्र महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका

रांची में JLKM नेता देवेंद्र महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका, photo source@ANI
Jharkhand Student Protest: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता देवेंद्र नाथ महतो को स्वतंत्रता दिवस पर कथित तौर पर पुलिस ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने से रोक दिया। स्टेडियम अभी मुख्य विरोध स्थल है, जहां हजारों लोग झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 14वां दिन है। वह 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं। रांची विधानसभा घेराव मार्च के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह मार्च पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के साथ-साथ पानी की बौछारों के इस्तेमाल के बाद अफरा-तफरी में बदल गया था।
भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने आज झंडा फहराने वाले मार्च में शामिल होने की इच्छा जताई थी। वहीं, उन्होंने अपने अस्पताल के कमरे के बाहर भारी पुलिस तैनाती की आशंका के संकेत पहले ही दे दिए थे।
उन्होंने कहा कि, "जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन की जगह पर झंडा फहराने और तिरंगा मार्च में शामिल होने की मेरी इच्छा के बाद, सदर अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आखिर यह कैसी आजादी है? क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा मार्च में शामिल होने के लिए भी आजाद नहीं हैं? मुश्किल हालात के बावजूद, मैं शांति से इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूं।
हालांकि, महतो ने पहले अपने मेडिकल बेड से एक जोरदार अपील की, जिसमें उन्होंने हिस्सा लेने वालों को झारखंड में स्टूडेंट मूवमेंट को पटरी से उतारने और तोड़ने की एक्टिव कोशिशों के खिलाफ सावधान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोग विरोध प्रदर्शन शुरू होने के लगभग एक महीने बाद भी इसकी दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हिस्सा लेने वालों से इसे टूटने या बिखरने न देने की अपील की।
इस बीच, स्टूडेंट लीडर रविंदर पासवान ने दिन में पहले कहा कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड में विरोध कर रहे स्टूडेंट्स सिर्फ देश की आजादी की बात करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगें रखने से बचेंगे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है, खासकर JPSC और JSSC जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में। "मेरे लिए, राज्य के युवा और उनका हम पर भरोसा बहुत जरूरी है। हमने सिस्टम में बदलाव लाने का फैसला किया है, पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी," सोरेन ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा।
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