रांची में JPSC-JSSC विवाद के बीच नया मोड़, देवेंद्र महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका

उन्होंने कहा कि, "जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन की जगह पर झंडा फहराने और तिरंगा मार्च में शामिल होने की मेरी इच्छा के बाद, सदर अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आखिर यह कैसी आजादी है? क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा मार्च में शामिल होने के लिए भी आजाद नहीं हैं? मुश्किल हालात के बावजूद, मैं शांति से इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूं।