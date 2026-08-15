मल्लिकार्जुन खरगे का PM Modi पर तंज, बोले- लाल किले से हर चीज का श्रेय लेते हैं, गनीमत है दुनिया चलाने का दावा नहीं करते’

उन्होंने कहा, 'दो-तीन साल पहले, उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा था; उस समय संसद में यह सवाल उठा था कि 'अर्बन नक्सल' की परिभाषा क्या है? गृह मंत्री ने जवाब दिया था कि 'अर्बन नक्सल' जैसी कोई चीज नहीं है, और न ही इसकी कोई परिभाषा है। आज, प्रधानमंत्री लाल किले से अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए 'मेंटल नक्सल' (दिमागी नक्सल) शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जिन लोगों को वे 'अर्बन नक्सल' कहते हैं, अंततः वे उन्हीं के द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना के विचार को 'अर्बन नक्सल' की सोच बताकर खारिज कर दिया था, फिर भी एक साल पहले उन्होंने जाति-आधारित जनगणना की घोषणा की। पहले, आप अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं - उन्हें 'अर्बन नक्सल' या 'मेंटल नक्सल' कहते हैं, लेकिन बाद में, आप अपने राजनीतिक विरोधियों की उन्हीं मांगों को स्वीकार कर लेते हैं… 12 साल बाद भी, उनके राजनीतिक भाषण में कुछ भी नया नहीं था…'